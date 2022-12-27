. Собчак предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках

Собчак предупредила о мошенниках, которые прикрываются ее именем и выманивают деньги

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предупредила о мошенниках, которые прикрываются ее именем и выманивают у людей деньги. Об этом она сообщила во вторник, 27 декабря, в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала скриншот переписки своего знакомого с мошенниками, использующими ее имя. Злоумышленники попросили мужчину дать 180 тысяч рублей в долг и обещали в скором времени вернуть эту сумму.

«От моего имени мошенники обзванивают людей и просят деньги в долг. Не ведитесь», — призвала она подписчиков.

Ранее другая известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что стала жертвой аферистов. По словам телеведущей, ей написал человек, представившийся ее подругой из США, и попросил перевести 180 тысяч рублей. Ничего не заподозрив, Кудрявцева отправила нужную сумму. Через некоторое время выяснилось, что от имени ее приятельницы писали мошенники. Под новую схему обмана попали и другие звезды, в том числе рэп-исполнитель Джиган.

Перед этим телеведущая Ксения Бородина предупредила о злоумышленниках, которые проводят конкурсы от ее имени. Как уточнила Бородина, о конкурсах она объявляет в отдельных постах, а не в комментариях. Также она заявила, что никогда не просит пользователей, которые выиграли в конкурсе, платить ей комиссию.