. Список лучших DLC для игр на Xbox, которые вышли в 2022 году

2022 год порадовал не только хорошими игровыми релизами, но и выходом немалого количества примечательных DLC. Традиционно, дополнения привлекают к себе меньше внимания, чем крупные игровые релизы, и они, в первую очередь, нацелены на поклонников оригинального проекта. На дополнения выходит и меньше обзоров, и мало какие издания составляют ТОП DLC за год.

Портал Opencritic позволяет посмотреть оценку не только игр, но и DLC, и так выглядит ТОП лучших дополнений для игр на Xbox в 2022 году:

— 93 балла из 100— 88 баллов из 100— 88 баллов из 100— 88 баллов из 100— 87 баллов из 100— 84 балла из 100

Отметим, что оценки Dead Cells: The Queen & the Sea и Two Point Campus: Space Academy сформированы на основании менее чем 10 рецензий, тогда как у остальных DLC из списка их заметно больше.

Других DLC для игр на Xbox в 2022 году, которые бы имели оценку выше 80 баллов из 100, нет.