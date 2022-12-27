. Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"

Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"

Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"

В октябре покинул команду "синих" после ссоры с Вячеславом Малафеевым один из самых ярких участников шоу "Звезд в Африке" Стас Ярушин. После финала, победителем которого стал актер Антон Филипенко, звезда "Универа" признался, что разочаровался в популярном телепроекте.

Стас Ярушин рассказал о своем опыте участия в рейтинговом реалити-шоу. В "Звездах в Африке" актера можно было увидеть в первом и последнем сезонах.


Я, когда приехал на этот проект, несколько дней пытался сориентироваться и понять, что происходит. Подумал, что это не "Дом-2" — любовь тут строить не надо. Это не "Форд Боярд", где нужно моментально выигрывать. Это не "Последний герой", где нужно без еды находиться и жить. Здесь взрослый детский лагерь. Мне сказали, что такие условия, и надо победить в этой игре. Я ехал за победой, и я включился.
Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке"

Ловко преодолевавший испытания Стас Ярушин в результате запомнился многим зрителям благодаря постоянным конфликтам с другими участниками реалити, которые стали частью его стратегии.

Поведение Стаса Ярушина спровоцировало волну возмущения. Однако сам актер полагает, что был честным со всеми до конца, а также старался не переходить на личности. 

Что стесняться перед камерами, крысить, если за тобой в жизни ничего нет? Я никому денег не должен. Меня учили быть порядочным по отношению к людям. Я играю в игру, меня снимают камеры, это все покажут. Я отдаю себе в этом отчет. Мне было обидно за людей, потому что они не понимают, что в жизни происходит. Поговорите с моими коллегами, узнайте, что они скажут о Ярушине в деловом отношении. Для всех хорошим ты не будешь. Для кого-то я мерзкий и по сериалу "Универ". У меня отрицательных ролей полно... Я просто играл в игру, как в "Мафию", "Дурака" в "Прятки". Надо обмануть в этой игре каким-то образом и выжить.

Стас Ярушин признается, что третий сезон "Звезд в Африке" его разочаровал. "Я безумно кайфанул на первом сезоне, на третьем – нет. Потому что стали переходить на личности люди. Это не мой уровень – опускаться до такого. Это не раздевалка футбольная. Я вышел из этой группы. Я с кем-то из мира творчества когда знакомлюсь, и есть химия, мы на связи постоянно. Но когда переходят на личности в игре, где немножко другие правила... Я был счастлив, что вылетел. Мне было не интересно. Там грязь началась с самого начала. Ребята что-то не могли между собой поделить. Потом человек матом начал разговаривать. Зачем? Я готов играть, готов хитрить, но все остальное – не мой уровень. Так играть нельзя, я считаю, что это неприемлемо. И ребята начали ругаться, один другого посылать. Это не игра, а выяснение отношений", - заявил актер в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Стаса Ярушина, недавно ему принесла извинения Светлана Пермякова, опередившая его на испытании в первом сезоне проекта "Звезды в Африке".

Светка Пермякова мне недавно написала: "Спасибо за шоу "Аватар". Прости, если ты на меня в обиде". Я говорю: "Да ты че, мать, я с тобой с КВН вырос". В Африке что-то пыталась разрулить, что-то придумать. Я сказал ей: "Забей". Я к ней хорошо отношусь, но в каких-то интервью слышал про себя... Да пусть что хотят, то и говорят.
Светлана Пермякова извинилась перед Стасом Ярушиным
Стас Ярушин рассказал, за что девушка назвала его "гнидой"

Популярный шоумен не скрывает, что экранный образ нередко мешал ему в жизни. Однако сам Стас Ярушин считает, что отрицательных качеств у него на самом деле не больше, чем у остальных людей.

Я бывал в ситуациях, когда сидит девочка, слушает, что я рассказываю. Она такая: "В телеке ты такой гнида, а сейчас понимаю, что абсолютно нормальный человек". У нас в стране нет у людей субординации, чувства такта. Обидно, что люди не уважают мнение других. Мы, медийные, всегда находимся под прицелом. Я сказал, о чем я думаю. Вы же хотите знать меня с другой стороны? Тогда послушайте, свое мнение составьте. Я свое мнение уважаю. 

При этом Стас Ярушин отметил, что порой может себя покритиковать, а также признать собственную ошибку и неправоту.

Стас Ярушин рассказал, как девушка назвала его "гнидой"
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года
Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года
В российских вузах появятся военные учебные центры
В российских вузах появятся военные учебные центры
Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"
Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.12.2022 (15 фото)
Хозяйке на заметку: почему стреляет масло на сковороде, и как жарить пищу без брызг и ожогов
Хозяйке на заметку: почему стреляет масло на сковороде, и как жарить
Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний
Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов
Почти 2 млн школьников поучаствовали в олимпиаде Учи.ру и VK "Безопасный интернет"
Почти 2 млн школьников поучаствовали в олимпиаде Учи.ру и VK
Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и короткими волосами
Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и
Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
Ольга Бузова наехала на музыкального критика
Ольга Бузова наехала на музыкального критика
Шахназаров гонит Владимира Познера вон
Шахназаров гонит Владимира Познера вон

Топ на сегодня

Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
ЧП: Убила детей из-за ресничек
ЧП: Убила детей из-за ресничек
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью

Еще по теме

Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Студия Союз - 13 выпуск - Анна Хилькевич и Стас Ярушин (02.11.2017)
Кузя из «Универа» кинул продюсеров: «Не доиграл пять серий. Это непорядочно»
Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным