Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"
В октябре покинул команду "синих" после ссоры с Вячеславом Малафеевым один из самых ярких участников шоу "Звезд в Африке" Стас Ярушин. После финала, победителем которого стал актер Антон Филипенко, звезда "Универа" признался, что разочаровался в популярном телепроекте.
Стас Ярушин рассказал о своем опыте участия в рейтинговом реалити-шоу. В "Звездах в Африке" актера можно было увидеть в первом и последнем сезонах.
Ловко преодолевавший испытания Стас Ярушин в результате запомнился многим зрителям благодаря постоянным конфликтам с другими участниками реалити, которые стали частью его стратегии.
Поведение Стаса Ярушина спровоцировало волну возмущения. Однако сам актер полагает, что был честным со всеми до конца, а также старался не переходить на личности.
Стас Ярушин признается, что третий сезон "Звезд в Африке" его разочаровал. "Я безумно кайфанул на первом сезоне, на третьем – нет. Потому что стали переходить на личности люди. Это не мой уровень – опускаться до такого. Это не раздевалка футбольная. Я вышел из этой группы. Я с кем-то из мира творчества когда знакомлюсь, и есть химия, мы на связи постоянно. Но когда переходят на личности в игре, где немножко другие правила... Я был счастлив, что вылетел. Мне было не интересно. Там грязь началась с самого начала. Ребята что-то не могли между собой поделить. Потом человек матом начал разговаривать. Зачем? Я готов играть, готов хитрить, но все остальное – не мой уровень. Так играть нельзя, я считаю, что это неприемлемо. И ребята начали ругаться, один другого посылать. Это не игра, а выяснение отношений", - заявил актер в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.
По словам Стаса Ярушина, недавно ему принесла извинения Светлана Пермякова, опередившая его на испытании в первом сезоне проекта "Звезды в Африке".
Стас Ярушин рассказал, за что девушка назвала его "гнидой"
Популярный шоумен не скрывает, что экранный образ нередко мешал ему в жизни. Однако сам Стас Ярушин считает, что отрицательных качеств у него на самом деле не больше, чем у остальных людей.
При этом Стас Ярушин отметил, что порой может себя покритиковать, а также признать собственную ошибку и неправоту.