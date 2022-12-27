. Тамара Глоба предсказала тотальный контроль

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие годы. С конца февраля, когда было объявлено начало спецоперации, общество пришло в движение. Кто-то, в том числе некоторые звезды, эмигрировал, кто-то потерял контракты, кто-то уехал работать в другой стране. Чего можно ждать от ближайших лет? Как уверена знаменитый астролог Тамара Глоба, тенденция к эмиграции будет продолжена, но миграция будет довольно сильно ограничена. А еще в обществе повысится интерес к политическим процессам, даже у тех, кто никогда не интересовался политикой. По мнению астролога, ожидается ужесточение границ и у нас, и в других странах, и этот процесс затянется примерно на три года. Каких-то глобальных перемен в этом плане стоит ожидать ориентировочно в 2025 году.«Контроль за миграцией будет обязательно, это продолжится до 2025-го, когда изменится многое»,— сказала она. Если же говорить о наступающем 2023-м, то он наполнится внутренними событиями, так как встречаются течения прошлого и будущего, произойдет то, чего никто не ждал: сменится политика, экономика, лидеры. «В этом водовороте сметает многих людей. Схлестываются откровения, как будто говорящие выпили сыворотку правды. Приходит время, когда все говорят то, что думают, и у кого-то начинается новая жизнь, новый бизнес, новые возможности. Те, кто имел прочную опору, теперь ее не имеют. У кого-то ушли возможности, а кто-то, наоборот, воспользовался ими, поднялся», — отметила астролог в интервью Надежде Стрелец.