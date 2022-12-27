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Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году

Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году
Астролог Тамара Глоба поделилась тревожными новостями. С начала спецоперации многие звезды шоу-бизнеса негативно высказывались о родине. В результате, часть из них эмигрировала в другие страны, а с кем-то разорвали рекламные контракты и иные договоренности. По мнению Тамары Глобы тенденция нынешнего времени сохранится и в следующем году. Она уверена, что еще больше медиа-персон уйдут из отечественного шоу-бизнеса. «2023-й уберет многих творческих людей, находившихся в агрессивном антироссийском состоянии. И будут проявляться люди, которые относились к творческой элите в других странах. Точно также они станут выступать «за» и «против» режимов — на этих уровнях я вижу серьезные проблемы, стрессы, даже ограничения свободы», — утверждает астролог. «Многие люди захотят эмигрировать, но миграция будет ограничена очень сильно. Поэтому возможность заработков только на творческой основе будет непростой, за границей тоже. Все эти годы люди станут интересоваться политическими вопросами и вопросами устойчивости в современном мире», сказала Тамара Глоба.
По словам, Глобы ужесточение границ у нас и в других странах продлится не меньше трех лет. «Контроль за миграцией будет обязательно, это продолжится до 2025-го, когда изменится многое», — сказала она. При этом уже в следующем году появятся новые лидеры, которые заявят о себе с позиции силы, считает эксперт. Будущий год наполнится внутренними событиями, так как встречаются течения прошлого и будущего, произойдет то, что никто не ждал: сменится политика, экономика, лидеры. «В этом водовороте сметает многих людей. Схлестываются откровения, как будто они выпили сыворотку правды. Приходит время, когда все говорят то, что думают и у кого-то начинается новая жизнь, новый бизнес, новые возможности. Те, кто имел прочную опору, теперь ее не умеют. У кого-то ушли возможности, а кто-то наоборот воспользовался ими, поднялся», — отметила астролог в интервью Надежде Стрелец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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