. Таро-прогноз на январь 2023 года
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Таро-прогноз на январь 2023 года

Таро-прогноз на январь 2023 года

Первый месяц нового года — ответственное время, когда важно не только отдохнуть, но и спланировать дела. Расклады карт Таро помогут Знакам Зодиака не ошибиться, правильно расставить приоритеты и привлечь удачу во всех начинаниях.


Расклады старших Арканов позволяют не только заглянуть в будущее, но и научиться управлению своей судьбой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака проанализировать выпавшие карты, сопоставить их прогнозы с реальной жизнью, и лишь после этого заниматься планированием. Своевременные подсказки уберегут от ошибок, а доверие интуиции избавит от повторения ошибок прошлого.

Овен


В начале месяца по карте «Отшельник» Овнам стоит не спешить с активностью. Совет Аркана — отдохнуть и восстановить силы, а также заняться планированием. Такая тактика убережет от ошибок в дальнейшем и избавит от переутомления.

Карта «Верховная жрица» символизирует позитивные перемены, однако для этого представителям Знака важно помнить об осторожности. По этому Аркану стоит довериться интуиции, чтобы вовремя приступить к делам и не упустить ничего важного.


Завершает январь Аркан «Мир», который символизирует долгожданное обретение счастья, исполнение заветного желания и преодоление любых трудностей. По этой карте Овны могут не сомневаться в том, что движутся в верном направлении.

Телец


Аркан «Суд» указывает на то, что в начале года Тельцы смогут разрешить трудную ситуацию, завершить сложные дела и насладиться долгожданной наградой. Совет карты — принимать самостоятельные и взвешенные решения, чтобы не оступиться в шаге от победы.

Карта «Солнце» считается одним из самых позитивных арканов. Эта карта сулит Тельцам успех и удачу в любых начинаниях, возможность начать новые проекты или, напротив, взять паузу и отдохнуть.

По карте «Император» наступает время активной работы над созданием прочного фундамента. Аркан символизирует успех и финансовое благополучие, но для получения всех благ Тельцы должны хорошо потрудиться.


Близнецы


В начале месяца Близнецы должны быть готовы к тому, что дела пойдут не по плану. Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что события будут развиваться стремительно, и повилять на них в первое время не получится. Совет карты — не спешить с выводами и проанализировать случившееся, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу.

Карта «Солнце» сулит Близнецам отличный период, когда можно смело заниматься намеченными делами и не бояться промахов. По этому Аркану нельзя медлить и сомневаться, чтобы не отдать победу конкурентам.

Завершает январь Аркан «Верховная жрица», по которому Близнецов ждут успехи в скором будущем. По этой карте важно помнить об ответственности и подмечать детали. Именно они помогут вовремя приступить к делам и сорвать куш.

Рак


Январь будет активным месяцем. Аркан «Сила» призывает Ракам проявить настойчивость и силу воли, чтобы достичь новых вершин успеха. По этой карте не стоит ничего откладывать — ковать железо нужно пока оно горячо.

Карта «Колесница» символизирует скорое завершение. Ракам важно двигаться навстречу своей мечте и не опускать рук. Избежать досадных неприятностей помогут простые шепотки на удачу в делах.


Аркан «Император» вторит картам расклада и призывает Раков быть настойчивыми. По этой карте не составит труда взойти на новую ступень успеха, однако удержаться на ней будет сложнее. Умение быть сильными и честными позволит представителям Знака отпраздновать очередную победу.

Лев


В начале месяца Львам важно быть сдержанными. Аркан «Дьявол» предупреждает о проблемах в том случае, если представители Знака не могут держать себя в руках и станут потакать сиюминутным прихотям.

Аркан «Суд» говорит о долгожданном завершении трудностей. Львы обретут свободу от того, что сдерживало и мешало развитию, смогут получить награду за свои труды, а также оставить за спиной происки конкурентов.

Завершает январь Аркан «Звезда», по которому Львы смогут спокойно завершить важные дела. По этой карте нет причин для беспокойства, если не торопить событий и не сворачивать с выбранного пути.

Дева


Девам в начале месяца по карте «Мир» получится найти компромиссы, разрешить конфликты и обрести душевное равновесие. Аркан говорит о том, что начало января будет спокойным и безмятежным, если оставить спешку и внимательно относиться к происходящим событиям.


Карта «Император» указывает Девам на прекрасное время для развития. В середине января будет много возможностей для карьерного роста и развития бизнеса. Активная работа будет отнимать много сил, поэтому Девам нельзя забывать о восстановлении энергии и своевременном отдыхе.

Аркан «Звезда» в раскладе для Дев указывает на возможность исполнить заветные мечты и поставить точку в сложном деле. По этой карте причин для беспокойства нет, если не торопиться и управлять своей судьбой.

Весы


В начале месяца Весам не стоит игнорировать внутренний голос. Аркан «Луна» предупреждает о том, что в жизни будут происходить перемены, которые потребуют не только ответственности, но и смелости. Не зайти в тупик поможет интуиция.

Аркан «Влюбленные» появляется в раскладе, когда необходимо что-то менять. Весам предстоит сделать серьезный выбор, чтобы найти свой жизненный путь и не зависеть от постороннего мнения. Умение слышать голос сердца пригодится для правильного решения.

Карта «Суд» завершает январь. По ней Весы смогут обрести свободу от проблем и препятствий, завершить сложные дела и наконец вздохнуть полной грудью. Совет Аркана — действовать честно и не поддаваться на провокации.

Скорпион



Карта «Иерофант» призывает Скорпионов начать месяц с расставления приоритетов. По этому Аркану можно смело рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влиятельных людей, но при этом нельзя забывать об ответственности и честности.

Аркан «Влюбленные» призывает Скорпионов изменить свою жизнь к лучшему благодаря правильному выбору. Изменить ситуацию без потерь не получится, поэтому важно взвесит свои решения и действовать самостоятельно.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что Скорпионам нет смысла сопротивляться переменам и перечить судьбе. Судьба предоставит прекрасные возможности, если не спешить с выводами и в сомнительных ситуациях не торопиться с активными действиями. Пыль уляжется, и представители Знака смогут взять бразды правления в свои руки.

Стрелец


В начале месяца, судя по карте «Башня», Стрельцов ждут серьезные перемены. Аркан символизирует время, когда настала пора снять розовые очки, избавиться от иллюзий и смело смотреть в будущее. Уверенность и умение принимать ответственные решения приведут к новым победам.

По карте «Дурак» Стрельцам нельзя терять бдительности. Аркан призывает не терять оптимизма, но при этом принимать взвешенные решения и не надеяться на волю случая. Успех продет, если отдавать отчет в действиях и не переоценивать себя.

Завершает месяц Аркан «Правосудие», который призывает Стрельцов не пытаться обманом привлечь в жизнь благополучие. По этой карте успех придет к тем представителям Знака, кто честно трудится и не потакает сиюминутным прихотям.

Козерог


В начале месяца по карте «Умеренность» Козерогам не стоит торопиться. Аркан призывает придерживаться золотой середины и отдавать себе отчет в действиях, чтобы не упустить значимых деталей и не оступиться.

Аркан «Смерть» призывает Козерогов не зацикливаться на прошлом, а ориентироваться на будущее. Совет карты — не зацикливаться на прошлом и действовать по принципу извлечения ценных уроков. Такая тактика поможет учесть ошибки и учиться на собственном опыте.

Карта «Повешенный» призывает представителей Знака отвлечься от тех дел, которые не удается выполнить. По этому Аркану важно отвлечься и переключить внимание, чтобы отдохнуть и перезагрузить сознание.

Водолей


Аркан «Маг» открывает январь, и по этой карте Водолеи смогут воплотить в жизнь смелые мечты. Обрести уверенность помогут позитивные аффирмации, а не сбиться с курса — личные потребности и умение принимать самостоятельные решения.

Карта «Правосудие» говорит о том, что Водолеям важно принимать взвешенные решения, чтобы не оступиться. По этому Аркану выбрать верный путь поможет интуиция, к которой важно прислушиваться.

Совет карты «Звезда» на конец января — уверенно идти выбранной дорогой. Водолеи должны помнить о том, что любые действия и слова найдут отклик в будущем, поэтому поступать важно справедливо и без спешки.

Рыбы


В начале месяца по карте «Сила» Рыбы смогут достичь успехов, если не будут медлить и сомневаться в себе. Аркан призывает слушать себя, а не советы со стороны, чтобы не зайти в тупик и не преследовать чужих идеалов.

Карта «Колесо фортуны» говорит о том, что Рыбы столкнутся с непредвиденными событиями. Повлиять на них сразу не получится, а значит, нужно успокоиться и анализировать ситуацию. Такая тактика поможет в скором времени взять бразды правления в свои руки.

Аркан «Маг» призывает Рыб пользоваться своими талантами и проявлять находчивость. Умение быстро принимать решения и активно работать над созданием успешного будущего приведет к новым победам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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