. Удачные даты для стрижек и окрашивания волос в январе 2023 года по лунному календарю

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на январь 2023 года ― надежный помощник для женщин, которые ответственно относятся к планировании бьюти-процедур. Он учитывает влияние спутника Земли на волосы. Поэтому не стоит записываться в салон красоты на любой день.

Фазы Луны в январе 2023 года

Рост и убывание спутника Земли по-разному влияет на состояние волос, их структуру и восприимчивость к манипуляциям. Поэтому одни дни удачны для резкой смены имиджа, другие подходят лишь для сохранения текущей прически. Определенные даты неудачны для любых манипуляций. Когда волосы ослаблены, стрижка и окрашивание могут усугубить их состояние. Поэтому нужно учитывать фазу Луны.





Январь начинается с Растущей Луны. Это подходящий период для стрижки, если желаете сменить имидж или просто улучшить качество волос. Подстригите посеченные кончики в это время, чтобы стимулировать рост прядей. Издавна именно растущая Луна считалась оптимальной для стрижки.

Убывающая фаза подходит для тех, кто желает подольше носить прическу. В этот период рост волос замедляется. Не стоит записываться к мастеру на стрижку, если хотите ускорить этот процесс.

Полнолуние благоприятно для экспериментов с волосами. В эту дату можно воплотить любые желания. В новолуние, наоборот, стоит отказаться от бьюти-процедур. При необходимости можно подстричь кончики или покраситься в натуральный цвет.

Благоприятные дни для стрижки

Выбор даты зависит от желания. Например, если хочется провести эксперимент или кардинально изменить свой имидж, отправляйтесь в салон 7 января — любые изменения в этот день будут благоприятными. Эксцентричные стрижки и яркие окрашивая будут удачными.

С помощью прически можно привлечь деньги в свою жизнь. Чтобы укрепить материальное положение, записывайтесь к мастеру в «денежную» дату. В январе 2023 года таких будет три: 4, 23 и 26 числа.

В первом месяце года много благоприятных дат для стрижки. Записывайтесь в салон после того, как определитесь с основной целью процедуры и подходящим днем.





Обратите внимание, что в некоторые дни не стоит проводить никаких манипуляций с прядями. Например, в новолуние, которое будет 21 января. По возможности воздержитесь от стрижки — вряд ли она будет соответствовать вашим желаниям.

Неудачными днями для считаются 18, 24 и 27 января. Лунный календарь предупреждает, что в эти даты можно испортить волосы или получить не то, чего хотели.

Удачные даты для окрашивания в январе 2023 года

Самым благоприятным днем будет 7 число. Полнолуние позволит реализовать любые пожелания. Волосы будут послушными и «восприимчивыми».

Благоприятные даты для окрашивания:

3-4;

9-17;

25;

27;

31.

Перекрашивать волосы в натуральный цвет стоит 4, 12 и 27 января. Если красить пряди в эти дни, то можно быстрее вернуть себе «свой» оттенок.