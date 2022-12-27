. В 2023 году в Приангарье на развитие культуры выделят в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом году

На развитие культуры Иркутской области в 2023 году выделят более четырех миллиардов рублей — это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Из них 440 миллионов рублей — из федерального бюджета по программам, связанным с национальной политикой, образованием и социальной защитой. Об этом сообщает пресс-службы правительства региона.

В 2023 году в 35 муниципальных учреждениях культуры проведут капремонты. Это 25 домов культуры, пять библиотек, два учреждения дополнительного образования детей и три музея. В 38 культурно-досуговых учреждениях из 20 районов, среди которых Братский, Аларский, Боханский, Заларинский, Качугский проведут текущие ремонты. На это направят 719,8 миллиона рублей. На 30 миллионов рублей приобретут сценическое и техническое оборудование для домов культуры. В художественные школы закупят новые материалы для обучения. На их приобретение выделят девять миллионов рублей.

В Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина, Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена и Областной детской школе искусств в 2023 году проведут текущий и капитальный ремонты. На работы выделили 174,6 миллиона рублей.

На реконструкцию и строительство учреждений предусмотрено 301,2 миллиона рублей. В следующем году начнут строить дом культуры в селе Обуса Осинского района и сельский клуб в посёлке Новостройка Черемховского района. В Иркутске, селах Зулумай Зиминского района и Ключи-Булак Братского района продолжат возведение и реконструкцию трех домов культуры.

Также в 2023 году в Иркутске откроется Школа креативных индустрий. На ее создание выделили более 100 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. На эти средства в аудиториях проведут текущий ремонт, приобретут мебель и оборудование. В школе предусмотрены бесплатные занятия для 180 школьников старших классов. Там они смогут получить дополнительное образование и развить творческие навыки. Школа будет расположена на базе Иркутской областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.

На создание новых модельных библиотек предусмотрено 70 миллионов рублей. На эти средства закупят книги, мультимедийное оборудование и проведут модернизацию учреждений. В целом на развитие библиотечного дела в бюджете региона предусмотрено 32 миллиона рублей. На подключение к электронным базам данных муниципальных библиотек и покупку новой литературы — почти 6,7 миллиона рублей. На развитие уже созданных модельных библиотек — четыре миллиона рублей.

В 2023 году планируют провести крупные культурно-массовые мероприятия. Это Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале», Фестиваль русской оперы, Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи», Дни русской духовности и культуры «Сияние России», международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале», Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина и другие.