. В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск

В Болгарии пригрозили послу России из-за объявления журналиста Христо Грозева в розыск

Болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск в РФ журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны. «Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела», — высказался глава партии бывший премьер-министр страны Бойко Борисов.

Ранее стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии. В июле утверждалось, что журналист якобы участвовал в операции украинской разведки по угону российских боевых самолетов.