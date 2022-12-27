. В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск

В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск

В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыскВ Болгарии пригрозили послу России из-за объявления журналиста Христо Грозева в розыск

Болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск в РФ журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны. «Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела», — высказался глава партии бывший премьер-министр страны Бойко Борисов.

Ранее стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии. В июле утверждалось, что журналист якобы участвовал в операции украинской разведки по угону российских боевых самолетов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии
В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии
Список лучших DLC для игр на Xbox, которые вышли в 2022 году
Список лучших DLC для игр на Xbox, которые вышли в 2022 году
В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск
В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо
В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов
В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов
Игорь Кобзев: детская поликлиника №8 в Ново-Ленино откроется в марте 2023 года
Игорь Кобзев: детская поликлиника №8 в Ново-Ленино откроется в марте
В Усть-Илимске пожарные сделали из снега фигуру «Родина-мать»
В Усть-Илимске пожарные сделали из снега фигуру «Родина-мать»
Дима Билан решил отказаться от алкоголя
Дима Билан решил отказаться от алкоголя
Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Яна Рудковская рассказала о смерти дочери
Яна Рудковская рассказала о смерти дочери
Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
ЧП: Стали известны подробности расправы матери над детьми
ЧП: Стали известны подробности расправы матери над детьми
Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона
Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона

Топ на сегодня

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Анатолий Белый остался без друзей в России
Анатолий Белый остался без друзей в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в

Еще по теме

Спикер парламента Болгарии Цачева стала кандидатом на пост президента
Агент на доверии: Христо Грозева сдали украинские подельники
Глава Болгарии наградил экс-посла России высшей государственной наградой
Болгария начала розыск российских «отравителей»