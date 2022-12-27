. В ИНК стартовала производственная практика для студентов программы «Вуз-Завод»
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В ИНК стартовала производственная практика для студентов программы «Вуз-Завод»

В ИНК стартовала производственная практика для студентов программы «Вуз-Завод»

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета и ссузов Иркутска приступили к производственной практике на объектах Иркутской нефтяной компании в рамках образовательного проекта «Вуз-Завод». Стажировку пройдут 98 человек.

Первая группа практикантов заехала на вахту 24 декабря, остальные студенты приступят к стажировке в январе 2023 года. Длительность производственной практики составит 35 дней. Ранее в офисе ИНК для участников программы прошли вводные лекции о корпоративной культуре и информационной защите, также студенты получили комплекты спецодежды. На промысле за каждым кандидатом будет закреплен наставник. По результатам практики с лучшими стажерами заключат договоры на целевую подготовку, а также пригласят на работу в компанию.

ИНК совместно с ИРНИТУ и ссузами региона в октябре 2022 года запустили образовательную программу «Вуз-Завод» для студентов 3-4 курсов. Процесс обучения включал образовательные дисциплины и корпоративные модули ИНК. Руководители производственных подразделений компании провели 9 лекций о процессах бурения, капитальном ремонте скважин, глубокой переработке газа и электроснабжении производственных процессов.

В настоящее время в ИРНИТУ также действует проект по целевой корпоративной подготовке студентов для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. В этом году выпускниками стали 20 студентов 4 курса. ИНК с 2018 года реализует и проект «школа-вуз-компания» в Усть-Куте и Киренске. Открыты ИНК-Классы для выпускников по изучению востребованных для отрасли профильных предметов, для 7-11 классов запущен образовательный бесплатный проект «Академия ИНК». Обучение проходит в смешанном формате, школьники самостоятельно составляют программу и посещают интересные для них занятия. Выпускники «Академии ИНК» получат дополнительные баллы при поступлении в ИГУ на профильные специальности.


ООО «ИНК», ИНН: 3808066311

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По материалам: irk

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