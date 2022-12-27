. В Иркутске определили места для новогодних фейерверков
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В Иркутске определили места для новогодних фейерверков

В Иркутске определили места для новогодних фейерверков

Администрация Иркутска определила перечень мест для запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с постановлением Правительства РФ, пиротехнические изделия первого-второго класса опасности можно использовать только в специально отведенных для этого местах. Всего в Иркутске 64 таких места.

В Правобережном округ:


остров Юность, д. 5/2;



улица Цесовская Набережная, д. 4;



центральная часть сквера имени Кирова;



открытая территория за торговым центром «Флагман» (улица Братская, д. 2/1);



открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами 7/4 и 9/1.



общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;



общественное пространство за рынком «Знаменский»;



открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я, Красноказачья, 3а;



открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;



открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 2-я Аларская, 126г;



открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;



открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48а;



открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;



открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;



открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;



открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;



озеро Юнатка;



открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2.

В Октябрьском округе:


площадь у ледокола «Ангара»;



площадь у торгово-развлекательного центра «ЯркоМолл»;



стадион на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища;



площадка для вождения на острове Конный;



пустырь на пересечении улиц Верхняя Набережная, 145/17а и Дальневосточная, 104;



площадь Студенческого бульвара (Постышева);



микрорайон Солнечный, трамвайное кольцо – остановка «Море солнца»;



пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;



сквер на пересечении улиц 4-я Советская и Аэрофлотская;



бульвар Постышева;



парк Семейный;



территория напротив дома 153, 166 ул. Дальневосточная;



территория напротив дома 156 ул. Дальневосточная;



территория напротив дороги между домами 167/5 и 169 ул. В. Набережная;



ул. Ширямова, через дорогу от дома по адресу: ул. Байкальская 235;



ул. Байкальская, на парковке вдоль улицы, рядом с Байкальской 267;



у фонтана на площади 50 лет Октября;



зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома по ул. 4-ая Советская 15;



в центре парковки у ТЦ Карамель, по ул. Подгорная;



у фонтанов на площади Конституции;



ул. Пискунова со стороны гаражных кооперативов напротив дома Пискунова 142/7.

В Свердловском округе:


открытая территории на заливе Якоби;



открытая территория у стадиона «Рекорд»;



открытая территория при въезде на акционерное общество «Масложиркомбинат»;



открытая территория у школы № 35;



открытая территория между домами по улице Геологов, 8 и Академическая, 11;



спортплощадка (микрорайон Юбилейный, д. 101);



открытая территория напротив физико-технических и радиотехнических измерений (микрорайон Ершовский);



парковка у школы № 19 со стороны улицы Мелентьева;



открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, д. 46;



открытая территория в парке Инициативной молодёжи (ул. Терешковой);



открытая территория в Грибоедовской роще (ул. 4-железнодорожная);



открытая территория рядом с крытым катком (Университетский 54а);



сквер Южный (в 50м. от дома Юбилейный 8а);



парковка по ул. Академическая 25а.

В Ленинском округе:


стадион «Локомотив»;



стадион «Зенит»;



парк «Комсомольский»;



сквер около дома детского творчества № 5;



парк здоровья «Березка»;



пустырь напротив дома Академика Окладникова, 7;



улица Пляжная, в районе дома 25А в поселке имени М. Горького;



улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;



улица Полярная, в районе дома 2А/1 (полуостров Кировский);



станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и СНТ «Ангара-3»);



съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой «Иркутный мост»

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По материалам: irk

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