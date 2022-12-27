В Иркутске определили места для новогодних фейерверков
Администрация Иркутска определила перечень мест для запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с постановлением Правительства РФ, пиротехнические изделия первого-второго класса опасности можно использовать только в специально отведенных для этого местах. Всего в Иркутске 64 таких места.
В Правобережном округ:
остров Юность, д. 5/2;
улица Цесовская Набережная, д. 4;
центральная часть сквера имени Кирова;
открытая территория за торговым центром «Флагман» (улица Братская, д. 2/1);
открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами 7/4 и 9/1.
общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;
общественное пространство за рынком «Знаменский»;
открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я, Красноказачья, 3а;
открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;
открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 2-я Аларская, 126г;
открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;
открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48а;
открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;
открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;
открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;
открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;
озеро Юнатка;
открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2.
В Октябрьском округе:
площадь у ледокола «Ангара»;
площадь у торгово-развлекательного центра «ЯркоМолл»;
стадион на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища;
площадка для вождения на острове Конный;
пустырь на пересечении улиц Верхняя Набережная, 145/17а и Дальневосточная, 104;
площадь Студенческого бульвара (Постышева);
микрорайон Солнечный, трамвайное кольцо – остановка «Море солнца»;
пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;
сквер на пересечении улиц 4-я Советская и Аэрофлотская;
бульвар Постышева;
парк Семейный;
территория напротив дома 153, 166 ул. Дальневосточная;
территория напротив дома 156 ул. Дальневосточная;
территория напротив дороги между домами 167/5 и 169 ул. В. Набережная;
ул. Ширямова, через дорогу от дома по адресу: ул. Байкальская 235;
ул. Байкальская, на парковке вдоль улицы, рядом с Байкальской 267;
у фонтана на площади 50 лет Октября;
зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома по ул. 4-ая Советская 15;
в центре парковки у ТЦ Карамель, по ул. Подгорная;
у фонтанов на площади Конституции;
ул. Пискунова со стороны гаражных кооперативов напротив дома Пискунова 142/7.
В Свердловском округе:
открытая территории на заливе Якоби;
открытая территория у стадиона «Рекорд»;
открытая территория при въезде на акционерное общество «Масложиркомбинат»;
открытая территория у школы № 35;
открытая территория между домами по улице Геологов, 8 и Академическая, 11;
спортплощадка (микрорайон Юбилейный, д. 101);
открытая территория напротив физико-технических и радиотехнических измерений (микрорайон Ершовский);
парковка у школы № 19 со стороны улицы Мелентьева;
открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, д. 46;
открытая территория в парке Инициативной молодёжи (ул. Терешковой);
открытая территория в Грибоедовской роще (ул. 4-железнодорожная);
открытая территория рядом с крытым катком (Университетский 54а);
сквер Южный (в 50м. от дома Юбилейный 8а);
парковка по ул. Академическая 25а.
В Ленинском округе:
стадион «Локомотив»;
стадион «Зенит»;
парк «Комсомольский»;
сквер около дома детского творчества № 5;
парк здоровья «Березка»;
пустырь напротив дома Академика Окладникова, 7;
улица Пляжная, в районе дома 25А в поселке имени М. Горького;
улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;
улица Полярная, в районе дома 2А/1 (полуостров Кировский);
станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и СНТ «Ангара-3»);
съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой «Иркутный мост»