. В Иркутске определили места для новогодних фейерверков

Администрация Иркутска определила перечень мест для запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с постановлением Правительства РФ, пиротехнические изделия первого-второго класса опасности можно использовать только в специально отведенных для этого местах. Всего в Иркутске 64 таких места.

В Правобережном округ:





остров Юность, д. 5/2;







улица Цесовская Набережная, д. 4;







центральная часть сквера имени Кирова;







открытая территория за торговым центром «Флагман» (улица Братская, д. 2/1);







открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами 7/4 и 9/1.







общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72;







общественное пространство за рынком «Знаменский»;







открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я, Красноказачья, 3а;







открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и;







открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 2-я Аларская, 126г;







открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41;







открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48а;







открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2;







открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»;







открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82;







открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94;







озеро Юнатка;







открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2.





В Октябрьском округе:





площадь у ледокола «Ангара»;







площадь у торгово-развлекательного центра «ЯркоМолл»;







стадион на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища;







площадка для вождения на острове Конный;







пустырь на пересечении улиц Верхняя Набережная, 145/17а и Дальневосточная, 104;







площадь Студенческого бульвара (Постышева);







микрорайон Солнечный, трамвайное кольцо – остановка «Море солнца»;







пустырь перед жилым комплексом «СанСити»;







сквер на пересечении улиц 4-я Советская и Аэрофлотская;







бульвар Постышева;







парк Семейный;







территория напротив дома 153, 166 ул. Дальневосточная;







территория напротив дома 156 ул. Дальневосточная;







территория напротив дороги между домами 167/5 и 169 ул. В. Набережная;







ул. Ширямова, через дорогу от дома по адресу: ул. Байкальская 235;







ул. Байкальская, на парковке вдоль улицы, рядом с Байкальской 267;







у фонтана на площади 50 лет Октября;







зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома по ул. 4-ая Советская 15;







в центре парковки у ТЦ Карамель, по ул. Подгорная;







у фонтанов на площади Конституции;







ул. Пискунова со стороны гаражных кооперативов напротив дома Пискунова 142/7.





В Свердловском округе:





открытая территории на заливе Якоби;







открытая территория у стадиона «Рекорд»;







открытая территория при въезде на акционерное общество «Масложиркомбинат»;







открытая территория у школы № 35;







открытая территория между домами по улице Геологов, 8 и Академическая, 11;







спортплощадка (микрорайон Юбилейный, д. 101);







открытая территория напротив физико-технических и радиотехнических измерений (микрорайон Ершовский);







парковка у школы № 19 со стороны улицы Мелентьева;







открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, д. 46;







открытая территория в парке Инициативной молодёжи (ул. Терешковой);







открытая территория в Грибоедовской роще (ул. 4-железнодорожная);







открытая территория рядом с крытым катком (Университетский 54а);







сквер Южный (в 50м. от дома Юбилейный 8а);







парковка по ул. Академическая 25а.





В Ленинском округе:





стадион «Локомотив»;







стадион «Зенит»;







парк «Комсомольский»;







сквер около дома детского творчества № 5;







парк здоровья «Березка»;







пустырь напротив дома Академика Окладникова, 7;







улица Пляжная, в районе дома 25А в поселке имени М. Горького;







улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга;







улица Полярная, в районе дома 2А/1 (полуостров Кировский);







станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и СНТ «Ангара-3»);







съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой «Иркутный мост»



