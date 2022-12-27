. В Киеве назвали близоруким заявление Орбана о мире на Украине

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине в тот же момент, как того захотят в Вашингтоне, свидетельствует его политической близорукости. Уверенность в этом выразили в украинском МИД.

Как сообщала «Парламентская газета», ранее венгерский политик выступил с такой оценкой ситуации в интервью газете Magyar Nemzet. «Эта опасность [затяжного конфликта. — Прим. ред.] сохраняется. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир», — отметил он.

В сообщении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства, в этой связи призвали Орбана задуматься о том, желает ли он мира в регионе.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров», — убеждены в Киеве.

Между тем, как писала «Парламентская газета», глава Комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что, по его мнению, Украина по-прежнему не готова к переговорам с российском стороной, в том числе на площадке ООН.

Также он назвал все заявления официальных лиц страны об этом дымовой завесой, которая призвана отвлечь мировое сообщество от продолжения ведения боевых действий подконтрольными Киеву вооруженными формированиями.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») высказал надежду на то, что Украина вовсе прекратит свое существование и будет в этой связи исключена из состава ООН. Так политик прокомментировал предложение Киева исключить Россию из этой организации.