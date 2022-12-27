. В Киренске суд вынес приговор пятерым мужчинам, убившим знакомого из-за конфликта

Киренский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что в ночь с 7 на 8 февраля 2021 года пятеро мужчин в возрасте от 20 до 34 лет распивали алкоголь. В ходе беседы они решили избить 39-летнего знакомого, с которым ранее у них произошел конфликт. Они приехали в село Кривая Лука, где гостил их обидчик. Взяли палки и обрезки металлических труб, ворвались в дом, в котором находился мужчина, и нанесли ему удары по телу и голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленники снимали свои действия на камеру телефона. Расследовали уголовное дело следователи СК при участии полиции.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда, взыскав с осужденных от 500 до 700 тысяч рублей.