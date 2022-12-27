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В Китае поразмышляли о сроках завершения конфликта на Украине

В Китае поразмышляли о сроках завершения конфликта на УкраинеGlobal Times: Россия может завершить конфликт на Украине ближе к 2024 году

Конфронтация между Россией и США, а также конфликт на Украине могут еще сильнее обостриться в 2023 году, при этом сроки их завершения могут быть приближены уже к 2024 году. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на аналитиков в Китае.

«Китайские аналитики заявили, что Россия демонстрирует свою решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с США и другими западными странами, и не только в военной области, но и в экономике. А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия для прекращения конфликта, поскольку Кремлю необходимо создать относительно стабильную и позитивную обстановку для президентских выборов 2024 года», — говорится в статье Global Times.

Также издание пишет о неуверенности аналитиков в вопросе долгосрочной поддержки Запада по оказанию огромных объемов финансовой и военной помощи Киеву. В связи с этим аналитики предсказывают дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной.

«Нынешний тупик в российско-украинском конфликте связан с тем фактом, что Кремль заявляет, что будет сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, и Россия не откажется от уже завоеванных территорий, в то время как Киев заявляет, что не успокоится, пока каждый российский солдат не будет изгнан со всей своей территории, включая Донбасс и Крым», — пишет издание со ссылкой на китайских экспертов.

Как заявил изданию Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, для Киева и Вашингтона пространство для переговоров ограничено, поскольку речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США во время его визита в Америку задала высокий тон в текущей ситуации.

«На данный момент на политиков США оказывает давление "политкорректность", поэтому, даже если они захотят поговорить с Россией, чтобы найти способ ослабить напряженность и позволить сложной экономической ситуации хотя бы сделать перерыв, они не посмеют изменить свою жесткую позицию в отношении России» , — отметил Цуй.

Ранее в Global Times заявили о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию Соединенным Штатам, поскольку обладает достаточным военным и экономическим потенциалом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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