. В Москве после реконструкции открыт современный железнодорожный вокзал "Переделкино"

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл пригородный вокзал "Переделкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) после реконструкции. Начали также работу вторая пассажирская платформа и вторая очередь пассажирского вестибюля ж/д станции "Минская".

"2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие. Следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 км, около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта. То есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей", - сказал Собянин.

Карта развития МЦД до 2025 года

Градоначальник поблагодарил президента РФ Владимира Путина, а также Кабмин и РЖД, которые выступили ключевыми инвесторами и строителями. По итогам церемонии открытия новых станций Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году, который включил в себя запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров.

"И сегодня мы констатируем, что все задачи прошлого года, то, что было подписано Сергеем Семеновичем, выполнено. Новый план - новый год. Мы сейчас сформировали 14 новый станций на 2023 год, грандиозное строительство. Мы сейчас находимся здесь в "Переделкино". Практически все технологии, которые были дополнены в течение года или переработаны, производятся в России. Это был для нас тоже новый вызов", - отметил Белозеров.

Гендиректор "РЖД" подчеркнул, что в текущем году сроки строительства сократились, в то же время внедрялись технологии отечественного производства.

Комплексная реконструкция "Переделкина" заметно улучшила транспортное обслуживание жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковское с совокупным населением свыше 138 тыс. человек. С грядущим открытием МЦД-4 местные жители будут чаще использовать наземное метро в качестве удобной альтернативы Солнцевской линии и личному транспорту. Предположительно, к концу 2025 года ежедневный пассажиропоток станции "Переделкино" вырастет почти в 3,5 раза - с 2,7 тыс. до 9,2 тыс. человек.

Новая платформа "Минская" улучшила транспортное обслуживание более 340 тыс. жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово, из которых 15 тыс. человек проживают в пешей доступности. К 2025 году ежедневный пассажиропоток станции "Минская" вырастет почти в пять раз - с 0,7 тыс. до 3,2 тыс. человек.

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