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В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии

В России ответили на угрозы выслать посла из БолгарииДепутат Чепа описал угрозы Болгарии российскому послу фразой «просто очередная игра»

Высылка российского посла из Болгарии из-за объявления в розыск журналиста Христо Грозева исключена, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. В партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны.

«Если у нас объявили его в розыск, значит, они должны потребовать от нас документальные обоснования решения суда о том, на основании чего мы объявляем его в розыск», — подчеркнул Чепа.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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