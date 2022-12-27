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В России предложили признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентами

В России предложили признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентамиДепутат Брыкин предложил признавать «перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин предложил признавать «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», — заявил депутат.

Брыкин отметил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». По его словам, «буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?»

Парламентарий заявил о намерении инициировать подготовку закона, чтобы признать таких граждан иноагентами.

Госдума 20 декабря приняла в третьем, заключительном чтении закон о наказании для иностранных агентов по одной статье Кодекса административных правонарушений (КоАП). Закон объединит в одну статью такие составы административных правонарушений, как несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статуса, распространение материалов без пометки.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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