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В России собрались заморозить цены на сахар

В России собрались заморозить цены на сахарМинсельхоз предупредил о риске заморозки цены на сахар при резких скачках стоимости

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими производителями сахара предупредила о риске появления нового соглашения о заморозке цены на этот продукт, узнали «Ведомости» от двух участников встречи. Цены ограничат в случае резких скачков оптовой стоимости в первом квартале 2023 года выше 50-53 рублей за килограмм.

Встречу организовали в связи с резким ростом оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. По данным Минслеьхоза, цены выросли на 10-15 процентов в зависимости от производителя и региона. Генеральный директор компании «Продимекс» Виктор Алексахин объясняет тенденцию в том числе снижением курса рубля.

«Ведомости» приводят данные Национальной товарной биржи, согласно которым по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2 процента до 49 636 рублей за тонну, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка сообщило, что оптовые цены к 25 декабря остановились на уровне 52–53 рубля за килограмм.

Оксана Лут подчеркнула, что год назад стоимость сахара была ниже — 46-47 рублей за килограмм. Такая динамика может привлечь «повышенное внимание к отрасли» со стороны правительства, что приведет к появлению нового ценового соглашения.

По мнению директора Института развития предпринимательства и экономики Натальи Назаровой, рост цен спровоцировало усложнение расчетов и логистики при импорте. Заморозка цены поможет временно стабилизировать цены, однако опыт показывает, что эта мера является не самой эффективной, считает эксперт. Она напомнила, что по истечении действия предыдущего соглашения об ограничении цен средняя стоимость сахара выросла до 56 рублей за килограмм. Более полезным решением может стать продление беспошлинного ввоза в Россию сахара-сырца, подчеркнула Назарова.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили соглашение о заморозке цен на него, так как на подорожание ряда продуктов обратил внимание президент России Владимир Путин. Тогда оптовую цену на уровне 36 рублей за килограмм, а розничную — на отметке 46 рублей за килограмм. Действие договоренности истекло 1 июня 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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