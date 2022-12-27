. В российских вузах появятся военные учебные центры

Премьер Мишустин поручил создать в России 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных высших учебных заведениях. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

Распоряжение организовать необходимые мероприятия для создания военных учебных центров направлено Минобрнауки и Минсельхозу России.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок по специальной военной операции на Украине.

23 декабря в Минобрнауки сообщили, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Уточняется, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.