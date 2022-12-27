. В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов
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В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов

В Шелехове прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Летом 2022 года злоумышленник искал частные дома, где временно отсутствовали хозяева. Несколько дней подряд ночью с помощью орудий взлома он проникал в жилища и похищал бытовую и цифровую технику, электроинструменты, ювелирные изделия. Для того, чтобы скрыть свои следы, мужчина использовал маску и перчатки. Полиция установила семь эпизодов преступлений. Общая сумма украденного составила 350 тысяч рублей.

Ранее мужчина неоднократно привлекался за подобные преступления, отбывал наказание в колониях, последний раз освободился в феврале 2022 года. Сейчас его заключили под стражу. Уголовное дело направили в Шелеховский районный суд.

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По материалам: irk

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