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В США сообщили о намерении администрации Байдена добиться продажи бизнеса TikTok

В США сообщили о намерении администрации Байдена добиться продажи бизнеса TikTokWSJ: Пентагон и Минюст США добиваются продажи американского бизнеса TikTok

Администрация президента США Джо Байдена добивается принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской материнской компании ByteDance. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что продажу поддерживают Пентагон и Минюст США. «Ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, ряд представителей администрации Байдена продавливают продажу бизнеса в США, принадлежащего китайской компании, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния», — сообщает газета.

Согласно источникам, с таким предложением выступили участники межправительственного комитета по иностранным инвестициям, которые уже два года обсуждают с руководством соцсети возможность разделить данные и бизнес компании. Предположительно, члены комитета могут рекомендовать американскому лидеру разделить активы, вследствие чего китайская материнская компания лишится прав собственности на бизнес в США.

Однако, отмечает издание, Минфин страны выступает против подобного подхода. Представители министерства полагают, что действия правительства могут быть оспорены в суде, поэтому они призывают найти альтернативное решение.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть.

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По материалам: lenta.ru

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