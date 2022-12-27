. В Усть-Илимске пожарные сделали из снега фигуру «Родина-мать»

В Усть-Илимске на площадке возле пожарно-спасательной части №51 появилась скульптура из снега «Ромина-мать». Ее создали в рамках ежегодного конкурса снежных фигур, который проводит ГУ МЧС России по Иркутской области. Фигуру в течение месяца создавали 47 усть-илимских пожарных. Ее высота — около восьми метров. Сначала сделали каркас, засыпали туда снег, затем создали очертания фигуры, подкрасили ее. Пожарные создали скульптуру для поддержки патриотизма и боевого духа товарищей, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.





Видео из телеграм-канала ГУ МЧС России по Иркутской области