. Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в деревья
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Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в деревья

Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в деревья

27 декабря на 65-м километре автодороги Р-258 «Байкал» рядом со станцией «Глубокая» Шелеховского района произошло ДТП: водитель большегруза не справился с управлением машины и погиб. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Большегруз выехал за пределы дороги, опрокинулся и наехал на деревья. 60-летний водитель скончался на месте на месте от полученных травм. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП, устанавливают обстоятельства произошедшего.



Видео ГИБДД по Иркутской области
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По материалам: irk

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