. Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации

Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации

Житель Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время специальной военной операции. Ему было 30 лет. О гибели военнослужащего сообщается на странице администрации Куйтунского района «ВКонтакте».

«Об очередной потере в ходе специальной военной операции на Украине стало известно на прошедшей неделе. Погиб наш земляк Андрей Александрович Грачев, призванный в рамках частичной мобилизации. Родился Андрей 5 марта 1992 года в селе Чеботариха. В 2009 году окончил Чеботарихинскую среднюю общеобразовательную школу. В 2010 году Куйтунским военным комиссариатом был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

После службы в армии Андрей Грачев работал в ООО «Возрождение» села Амур Куйтунского района. Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная игра года — Elden Ring
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
Преимущества заказа разработки сайта
Преимущества заказа разработки сайта
Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов
Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских
Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации
Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время
Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»
Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»
Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в деревья
Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в
В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Топ на сегодня

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной

Еще по теме

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнеилимского района Александр Склянов
Экс-директора центра занятости в Куйтунском районе обвиняют в превышении полномочий
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку