. Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации

Житель Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время специальной военной операции. Ему было 30 лет. О гибели военнослужащего сообщается на странице администрации Куйтунского района «ВКонтакте».

«Об очередной потере в ходе специальной военной операции на Украине стало известно на прошедшей неделе. Погиб наш земляк Андрей Александрович Грачев, призванный в рамках частичной мобилизации. Родился Андрей 5 марта 1992 года в селе Чеботариха. В 2009 году окончил Чеботарихинскую среднюю общеобразовательную школу. В 2010 году Куйтунским военным комиссариатом был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

После службы в армии Андрей Грачев работал в ООО «Возрождение» села Амур Куйтунского района. Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.