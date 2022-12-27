. Все гораздо сложнее: 8 негативных последствий стресса

1. Усложняет контроль над нашими эмоциями

2. Вызывает болезни

3. Может повлиять на интимную жизнь

4. Разрушает зубы

5. Нарушает работу сердца

6. Способствует увеличению веса.

7. Ускоряет процессы старения

8. Ослабляет иммунитет

Стресс для организма человека может иметь самые негативные последствия. Страдают многие системы и органы, поэтому могут развиваться различные заболевания и ухудшаться качество жизни в целом. Какие опасные последствия может вызвать стресс:Не для кого не секрет, что люди могут срываться. Но новые исследования показывают нам, на сколько мало нужно стресса, чтобы потерять контроль. Недавние исследования обнаружили, что даже умеренные уровни стресса могут привести к ухудшению нашей способности сохранять контроль над эмоциями. Так же легкий стресс может привести к снижению способности использовать когнитивные функции, такие как страх и беспокойство.Некоторые люди более склонны к определенным заболеваниям, а хронический стресс может дать толчок для проявления этих заболеваний. Стресс связывают с раком, циррозом печени, болезнями легких, ДТП со смертельным исходом, самоубийства. Учеными было обнаружено, что дети, подвергающиеся воздействию постоянного стресса, более склонны к развитию психических заболевания, особенно, если ребенок в семье один.В то время, как секс может быть хорошим средством снятия стресса, сам стресс может отрицательно отразиться на желании к половому акту. Исследования показали, что стресс влияет на вес мужчины, уровень тестостерона, сексуальное влечение. Так же прогрессирующий стресс, может приводить к импотенции. Стрессовое состояние у беременных женщин может вызвать изменения в развитии плода.Некоторые люди реагируют на стрессовые ситуации через язык тела, в том числе скрежеща зубами. В то время, как часто это делается бессознательно или во время сна, человек может сделать серьезный ущерб своей челюсти и сделать свои зубы больными. Так же из-за меньшего внимания к гигиене в целом, в том числе и к полости рта, развиваются иные болезни. В слюне может находится много гормонов стресса, что приводит к снижению иммунитета.Стресс может физически повредить сердечную мышцу. Он повреждает сердце, потому что гормоны стресса увеличивают частоту сердечных сокращений и сужают кровеносные сосуды. Это заставляет ваше сердце работать интенсивнее и повышается артериальное давление. По данным исследования, частота сердечных приступов возрастает после основных стрессовых факторов.Стресс и вес так же имеют плотную связь. В стрессовые дни, тяжелые обстоятельства заставляют нас съесть как можно больше пищи, это связано с тем, что организм переживает плохие времена, а значит пора запасаться едой и набирать вес в случае ухудшения обстановки. Такое чувство живет внутри нас, когда мы напряжены. Исследования гласят, что люди в стрессовых ситуациях потребляют на 40% больше еды, чем в обычные дни.Хронический стресс является одной из причин преждевременного старения. Ученые выяснили, что стресс укорачивает теломеры-структуры на концах хромосом, так, что новые клетки не могут расти так же быстро, как раньше. Это приводит к неминуемым признакам старения: морщины, слабость в мышцах, ухудшение зрения и т.д.Связь между мозгом и телом зачастую не берется во внимание, но все, что испытывал обморожение или переохлаждения никогда не захотят повторить это. Это все из-за того, что стресс напрямую связан с телом, в котором угнетается иммунная система, это делает вас более уязвимыми для заболеваний. Для снижения стресса рекомендуют простые правила - постараться себя успокоить и не думать о плохом, сосредоточиться на чем-то одном, вспомнить что-то хорошее из жизни, что принесет вам приятные эмоции и воспоминания.