. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19

27 декабря в Иркутской области официально подтвердили 112 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 357 385 случаев заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки от коронавирусной инфекции умер один человек, всего с начала пандемии — 8 847 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний умерли 913 жителей региона, за 27 декабря — двое человек. Выздоровело 352 105 человек.

В Иркутской области ввели ограничения на проведение детских утренников из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Постановление подписал главный государственный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий Савиных. В детских садах и школах рекомендуют запретить проведение новогодних утренников с участием разных групп, классов и с привлечением посторонних. Кроме того, нельзя допускать на мероприятия детей с признаками заболевания, а родителям и родственникам разрешено присутствовать только в масках.