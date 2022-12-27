. Задачу роста реальной зарплаты россиян перенесли на 2023 год

Первый вице-премьер Белоусов признал медленный рост реальной зарплаты россиян

Рост реальной зарплаты россиян в текущем году восстанавливается слишком медленно, так что эта важная задача переносится на 2023 год. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он признал, что беспокойство правительства вызывает и падение прибыли реального сектора, но выразил уверенность, что наступающий год окажется для страны гораздо более простым, чем 2022-й, если не случится чего-то фатального. По оценке чиновника падение ВВП в этот период не превысит одного процента, а в лучшем варианте спада может не быть вовсе.

В качестве позитивного момента 2022 года Белоусов назвал тот факт, что правительству сохранило управляемость экономикой, а падение ВВП оказалось гораздо меньше весенних прогнозов. Кроме того, удалось удержать рынок труда от роста безработицы.

В том же интервью первый вице-премьер оценил падение курса российской валюты до уровня 70 рублей за доллар. По его мнению, крепкий рубль уже дал свой эффект и теперь лучше было бы иметь доллар на уровне 70-80 рублей. При этом Белоусов признал, что текущая динамика связана со снижением нефтегазовых доходов на фоне потолка цен, установленного западными странами.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал, что в Банке России не видят возможностей для роста российской экономики в следующем году. Регулятор уточнит свой прогноз в феврале, когда станет лучше понятен эффект от новых санкций.

В свою очередь президент страны Владимир Путин в минувший четверг, 22 декабря, заявил об отсутствии настораживающих элементов в экономике страны и уверенном прохождении 2022 года.