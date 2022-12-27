. Задушившая троих детей россиянка рассказала о галлюцинациях

Задушившая детей в Екатеринбурге мать сообщила, что перед убийством видела галлюцинации

37-летняя мать, задушившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге на допросе сообщила, что незадолго до убийства начала видеть галлюцинации. Об этом сообщает портал KP.RU.

По данным издания, странности в семье россиянки начались за 9 дней до убийства — 16 декабря. Тогда муж жительницы Екатеринбурга сам стал «видеть» бесов и просил супругу избивать его, чтобы «изгнать» их.

Кроме того, убившая детей россиянка рассказала, что после этого случая ее стали посещать видения, в которых она шла по пустыне. Якобы после этого она и потеряла рассудок.

Как стало известно ранее, мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. По предварительным данным, женщина задушила их поясом от халата. Семья недавно переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры.