. Залог успешности евреев, или Почему у них всегда есть деньги

Это удивительно, но тяжело найти бедного еврея. Почти все представители этой национальности умеют делать деньги буквально из ничего. В списке богатейших людей планеты большинство евреев. Если вам нужно решить какой-то спорный вопрос, то эти люди обязательно дадут дельный совет. Кроме того, у них на примете всегда есть специалисты и связи в разных областях, так сказать, на всякий случай. Кажется, что им известен некий секрет. Но на самом деле залог их успешности — это правила и традиции их народа. Так почему же у евреев всегда имеются деньги?

История про богатство евреев началась давно

Она уходит корнями во времена раннего христианства. Тогда евреи, в отличие от остальных народов, давали в долг деньги и брали за это проценты. Такое поведение нередко осуждали приверженцы учения Христа, мотивируя тем, что давать деньги под проценты сродни торговле временем. А оно не принадлежит человеку, а только Всевышнему. Вот и стали говорить, что евреи всегда «при деньгах».

Если мы посмотрим на современную статистику, то увидим, что треть нобелевских лауреатов именно этой национальности. Из четырехсот самых богатых американцев сотня — это евреи.

Почему евреи такие богатые? Этим вопросом задавались многие. К примеру, Стивен Силбигер, аналитик из США, придумал специальный термин «еврейский феномен», описывающий принципы их успешности. О них речь пойдет ниже.

Почему у евреев всегда есть деньги





Матери во всем поддерживают своих детей, подчеркивая их исключительность и никогда не сравнивая с другими. Каждый еврейский ребенок верит в то, что он особенный, обладает уникальным талантом и способом его реализации. Это помогает ему верить в себя, добиваться своих целей, не сомневаясь в избранном пути.

Еврейский народ далек от идей ортодоксальных христиан о том, что богатство мешает духовности человека и является соблазном. Уважительное, бережливое отношение к деньгам помогает искать новые пути заработка, накапливать и приумножать доход.

Иудеи верят, что настоящий мессия, пророк — это не тот, кто лишь учит духовности, а тот, кто умеет навести порядок в стране, хорошо разбирается в экономике и социальных процессах. Евреи остались монотеистами, признавая лишь одного Бога-отца. Иисуса же мессией они не считают. Можно сказать, что это материалистический подход, но именно он позволил народу жить в процветающем государстве, выбирая только эффективных лидеров.

Евреи смотрят на жизненные процессы очень практично. Экзистенциальные вопросы не терзают их, потому что уже давно на все есть ответ. Иудаизм объясняет, как жить, что делать, что есть, зачем это все нужно в целом. Никакие душевные метания не отнимают у евреев время, и они могут целиком посвятить себя работе, творчеству и т.п.

Сложно найти нелюбознательного еврея. Они жадно глотают новые знания, при этом постоянно ищут область, где их можно применить. Иногда евреи ленятся работать физически, но вот зарабатывать интеллектом никогда.

Иудеи ощущают общность и всегда стоят друг за друга горой. Этому способствует общая память о тяжких временах в истории, многовековых гонениях. Поддержка помогает никому не чувствовать себя одиноким и покинутым. Существует много сообществ, которые действуют в интересах еврейского народа. Там каждый может получить поддержку, совет или конкретную помощь.





Разумное отношение к деньгам позволяет никогда не переплачивать. Даже богатый еврей не стесняется торговаться, если уверен, что товар не стоит запрашиваемых денег.

Евреи не хвастаются своим богатством. Они знают, что чем скромнее выглядишь, тем меньше проблем приобретешь в обществе. Вы никогда не угадаете по внешнему виду уровень дохода еврея.

Они очень уверены и непреклонны. Такие черты позволяют быть успешными бизнесменами. Спорить с евреем практически бесполезно, ведь у него на любой аргумент всегда имеется контраргумент.