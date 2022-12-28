. 138 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области

28 декабря в Иркутской области официально подтвердили 138 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 357 400 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Один житель области умер от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии от нее скончались 8 848 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за время пандемии умерло 913 человек, за сутки летальных случаев не зафиксировали. Выздоровело 352 263 жителей региона.