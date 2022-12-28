. 28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино

В среду, 28 декабря 2022 года, отмечается Международный день кино. Первый неуклюжий сеанс состоялся в 1895 году в парижском Гранд-кафе, расположенном на бульваре Капуцинок.

Кино было платным. Показ состоялся благодаря аппарату Синематограф, который изобрели французы Луи и Огюст Люмьер. Вниманию публики было представлено несколько короткометражек, которые сняли сами ученые.

Через год зрителям была представлена возможность оценить знаменитую киноленту под названием «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьюта». Она произвела на присутствующих такое сильное впечатление, что некоторые из них не могли усидеть на месте. Людям казалось, что поезд едет прямо на них и им хотелось бежать.





Кино навеки поселилось в жизни мировой общественности. Одни зарабатывают на нем миллиарды, другие просто получают наслаждение от просмотра, для третьих оно является настоящим жизнезаменителем.

Сначала синематограф был хорошим способом поразвлечься, весело провести время. Только в начале ХХ столетия к нему начали относиться как к искусству. Эстетику в кино удалось разглядеть американцу Дэвиду Гриффиту и французу Жоржу Мельесу.

Каждая эпоха отличалась своими героями и шедеврами. Они и определяют историю кинематографа. В Международный день кино мировая общественность не может не вспомнить немое кино и его короля, знаменитого комика Чарли Чаплина. Историей также является время черно-белого кино.

Напомним, что дебютный музыкальный фильм вышел в прокат 6 октября 1927 года. Картина называлась «Певец джаза». Первое цветное кино было представлено вниманию ценителей искусства в 1935 году. Речь идет о фильме «Беки Шарп» режиссера Рубена Мамуляна.

Отмечая Международный день кино, мировая общественность пожелала кинематографу достигнуть еще больших высот и порадовать их интересными новинками.