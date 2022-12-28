. 28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » 28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино

28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино

28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино

В среду, 28 декабря 2022 года, отмечается Международный день кино. Первый неуклюжий сеанс состоялся в 1895 году в парижском Гранд-кафе, расположенном на бульваре Капуцинок.

Кино было платным. Показ состоялся благодаря аппарату Синематограф, который изобрели французы Луи и Огюст Люмьер. Вниманию публики было представлено несколько короткометражек, которые сняли сами ученые.

Через год зрителям была представлена возможность оценить знаменитую киноленту под названием «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьюта». Она произвела на присутствующих такое сильное впечатление, что некоторые из них не могли усидеть на месте. Людям казалось, что поезд едет прямо на них и им хотелось бежать.


Кино навеки поселилось в жизни мировой общественности. Одни зарабатывают на нем миллиарды, другие просто получают наслаждение от просмотра, для третьих оно является настоящим жизнезаменителем.

Сначала синематограф был хорошим способом поразвлечься, весело провести время. Только в начале ХХ столетия к нему начали относиться как к искусству. Эстетику в кино удалось разглядеть американцу Дэвиду Гриффиту и французу Жоржу Мельесу.

Каждая эпоха отличалась своими героями и шедеврами. Они и определяют историю кинематографа. В Международный день кино мировая общественность не может не вспомнить немое кино и его короля, знаменитого комика Чарли Чаплина. Историей также является время черно-белого кино.

Напомним, что дебютный музыкальный фильм вышел в прокат 6 октября 1927 года. Картина называлась «Певец джаза». Первое цветное кино было представлено вниманию ценителей искусства в 1935 году. Речь идет о фильме «Беки Шарп» режиссера Рубена Мамуляна.

Отмечая Международный день кино, мировая общественность пожелала кинематографу достигнуть еще больших высот и порадовать их интересными новинками.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Слух: Playstation Plus в 2023 году станет еще больше похож на Game Pass
Слух: Playstation Plus в 2023 году станет еще больше похож на Game
В Германии раскрыли цель предложившего провести мирный саммит Зеленского
В Германии раскрыли цель предложившего провести мирный саммит
28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный день кино
28 декабря 2022 года мировая общественность отметит Международный
Философские картинки и рисунки для тех, кто решил немного подумать (17 фото)
Философские картинки и рисунки для тех, кто решил немного подумать
В 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам
В 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских
Когда неандертальцы покинули Северный Кавказ
Когда неандертальцы покинули Северный Кавказ
Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники
Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники
На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы
На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы
В Иркутске прокуратура заблокировала сайт с продажей боевого огнестрельного оружия
В Иркутске прокуратура заблокировала сайт с продажей боевого
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
В России вырастет цена на водку
В России вырастет цена на водку

Топ на сегодня

В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей
Задачу роста реальной зарплаты россиян перенесли на 2023 год
Задачу роста реальной зарплаты россиян перенесли на 2023 год
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное

Еще по теме

Международный день кино
28 декабря — Международный день кино
28 декабря мир отмечает Международный день кино
Сегодня мир празднует Международный день кино