. 28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник Трифонов день: история, традиции, приметы

28 декабря празднуется народно-христианский праздник Трифонов день. Православные церкви в этот день чтут память святого Трифона Печенского, который жил в 16 веке на Кольском полуострове. Предки подметили, что в этот день был сильный мороз. Они говорили так: «Студено, что птицы на лету замерзают». По погоде в этот день судили о том, каким будет март.

История церковно-православного праздника 28 декабря

Трифон, в повседневной жизни имел имя Митрофан, родился он в Новгородской земле в семье священника. Согласно истории, Митрофан услышал голос, который повелевал ему пойти на север. После чего он отправился на Кольский полуостров, и начал проживать к реки Печенга и проповедовал Евангелие среди саамов.





Через некоторое время он построил храм Благовещения, и основал монастырь во имя Святой Троицы. В этом же храме он принял постриг и взял имя Трифон, был иеромонахом, а после был назначен игуменом этого монастыря.

Традиции и обряды

На Руси святого Трифона считали покровителем моряков, именно ему, было, принято молится при наступлении опасности. Также чтили в этот день преподобного Трифона все, кто были связаны с морем, и по возможности посещали храм и ставили свечу преподобному.

Народ верил в существование зоряла – это доброе сказочное существо, которое в некоторых местах олицетворяло утреннюю зарю. И если ребенок плохо спал в ночное время, то родители его утешали и говорили, что скоро придет добрый зоряла.

Приметы на 28 декабря



