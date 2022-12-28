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28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник Трифонов день: история, традиции, приметы

28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник Трифонов день: история, традиции, приметы

28 декабря празднуется народно-христианский праздник Трифонов день. Православные церкви в этот день чтут память святого Трифона Печенского, который жил в 16 веке на Кольском полуострове. Предки подметили, что в этот день был сильный мороз. Они говорили так: «Студено, что птицы на лету замерзают». По погоде в этот день судили о том, каким будет март.

История церковно-православного праздника 28 декабря

Трифон, в повседневной жизни имел имя Митрофан, родился он в Новгородской земле в семье священника. Согласно истории, Митрофан услышал голос, который повелевал ему пойти на север. После чего он отправился на Кольский полуостров, и начал проживать к реки Печенга и проповедовал Евангелие среди саамов.


Через некоторое время он построил храм Благовещения, и основал монастырь во имя Святой Троицы. В этом же храме он принял постриг и взял имя Трифон, был иеромонахом, а после был назначен игуменом этого монастыря.

Традиции и обряды

На Руси святого Трифона считали покровителем моряков, именно ему, было, принято молится при наступлении опасности. Также чтили в этот день преподобного Трифона все, кто были связаны с морем, и по возможности посещали храм и ставили свечу преподобному.

Народ верил в существование зоряла – это доброе сказочное существо, которое в некоторых местах олицетворяло утреннюю зарю. И если ребенок плохо спал в ночное время, то родители его утешали и говорили, что скоро придет добрый зоряла.

Приметы на 28 декабря


  • Человек, рожденный в этот день, обязательно должен носить талисман из рубина.
  • Какой день будет 28 декабря, таким будет и весь март.
  • Если 28 декабря утром наблюдается мороз, а на протяжении дня потепление, то в скором времени наступят холода.
  • Громко чирикающие синицы утром в этот день предвещают морозы.
  • Если кошка пытается найти теплое место, то скоро наступят холода.
  • Этот день малоснежный и морозный — в наступающем году будет хороший урожай.
  • Наметенные глубокие сугробы в этот день говорят о том, что лето будет теплое, без изнуряющей жары.
# Общество
По материалам: rsute

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