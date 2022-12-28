. 5 признаков, что муж что-то скрывает или врет
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5 признаков, что муж что-то скрывает или врет

5 признаков, что муж что-то скрывает или врет
Как вычислить ложь любимого мужчины? От советов, представленных ниже, вы получите двойную пользу. Во-первых, вы поймёте, что вам врут. Во-вторых, вы поможете супругу стать более честным. Вы не думали о том, что заставляет мужей лгать? Дело вовсе не в супружеской измене. В этой ситуации неверный мужчина нагло врёт сразу двум дамам и пользуется их наивностью для удовлетворения собственных потребностей. Дело в других причинах лжи: мужчина объясняет, что задерживается на работе, но вместо этого пропадает с приятелями в бильярде, обещает заняться поиском работы, но вместо этого играет в любимые игры. Есть много случаев, в которых мужчина лжёт без зазрения совести. Как утверждают психологи, представителям сильного пола приходится лгать:

когда они не хотят выполнять обещанное;



когда они боятся, что жена бурно отреагирует на правдивую информацию.

Вы уличили супруга во лжи? Тогда вам стоит всерьёз задуматься о том, есть ли у вас взаимное доверие. Эти 5 признаков указывают на то, что муж вас обманывает.

1. Он игнорирует вас.

Вы задаёте ему вопрос: «Дорогой, ты договорился со слесарем на завтра?», но муж упорно притворяется глухонемым. Тогда вы переспрашиваете его снова и снова, прибавляя громкость. И в пятый раз он наконец-то даёт вам такой ответ: «Я не смог ему дозвониться. Перезвоню завтра».

2. Он обижается на вас.

Вы обращаетесь к нему с абсолютно невинным вопросом: «Любимый, ты уже придумал, как отремонтируешь полочку для книг?», но он резко становится обидчивым и бросает вам в ответ: «Ты думаешь, что я не помню об этом и наплевательски отношусь к твоим просьбам? По-твоему, я настолько безответственный?».

3. Он ведёт себя агрессивно.

После вашего очередного вопроса он начинает кричать: «Что тебе нужно от меня? Неужели не видно, что я занят? Лучше не зли меня!». Затем он рассказывает вам очередную сказку о том, как у него разрядился телефон. Именно поэтому он не смог купить все продукты по списку, который вы ему отправили.

4. Он переходит на другую тему.

Когда вы спрашиваете у супруга о том, как прошло сегодняшнее собеседование, он резко меняет тему, чтобы уклониться от ответа. Он интересуется тем, что вы будете есть на ужин, пересказывает содержание нового сериала, строит планы на грядущие праздники. Мужчина просто не знает, как вам соврать убедительнее, вот и тянет время. Он боится, что очередная нестыковка поможет вам разоблачить его.

5. Он неожиданно делает вам комплимент.

Разумеется, вы рады, что избранник вдруг заметил, как вы постройнели и похорошели в последние дни. Если он ещё добавит, что ваши новые вещи и причёска ему безумно нравятся, то вы с лёгкостью поверите в его ложь.

Что делать, если супруг лжёт?

Начните с себя: как вы себя ведёте, как относитесь к супругу? Возможно, вы часто примеряете на себя роль строгой мамочки, но никак не равноправного партнёра. Вам нравится контролировать мужчину, отчитывать его за малейшие оплошности, лишать секса? Прекратите допрашивать мужа, вы же не следователь! Он давно уже вырос, и может быть ответственным за свои действия и слова. Он забыл оплатить техобслуживание за газ? Пусть сам теперь оплачивает пеню. Не взял работу на дом в выходные? Пусть забудет о желанном наборе инструментов для авто. Доверяйте своему избраннику! Не переспрашивайте его, не следите, постарайтесь поверить на слово. Попробуйте вспомнить себя: однажды ведь было такое, что знакомые обвиняли вас во лжи, когда вы говорили им правду. Не исключено, что сейчас происходит то же самое, но только с вашим благоверным. Не заостряйте внимание на его лжи. По правде говоря, не всякую ложь можно считать злом. Может быть, супруг желает уберечь вас от напрасных волнений. Вам кажется, что он не хочет рассказывать вам о чём-то? В таком случае спросите себя: «Мне действительно нужно всё узнать сейчас?». Нет? Тогда оставьте мужа в покое. У всех нас есть маленькие тайны, которые нам не хочется рассказывать никому на свете.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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