. 51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске

Ночью 28 декабря загорелся частный деревянный дом на улице 1-я Ворошиловская в Иркутске. О пожаре сообщили очевидцы. На место возгорания направили три пожарных расчета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

При тушении пожара в доме спасатели обнаружили тело 51-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и позднее его обнаружение. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Еще один пожар произошел ночью 27 декабря в Нижнеудинске. Горел двухэтажный деревянный дом на улице Масловского. Самостоятельно из помещения эвакуировались восемь человек. Пострадавших нет. Причиной пожара стало возгорание проводки на втором этаже здания.



