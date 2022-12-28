. 6 признаков, что человек не верит самому себе

1. Постоянные сомнения

2. Слишком много мыслей

3. Доверие мнению других больше, чем собственному

4. Боязнь быть в центре внимания

5. Попытки все контролировать

6. Большая критика к самому себе

Доверие занимает чуть ли не самое главное место в жизни человека, причем доверие не только к близким людям, но и к самому себе, и если окружающие не всегда его заслуживают, то уж себе то, человек должен доверять обязательно. Если «внутреннее» доверие отсутствует, то жизнь конкретной личности становится на порядок сложнее, ведь человек даже не может развиваться в полной мере, не говоря о том, чтобы заниматься чем-то важным. Несмотря на то, что доверие к самому себе важно, не каждый человек может им похвастаться, ибо не каждый человек признается в том, что не доверяет себе. Причин тому в основном две:людям кажется, что это отдает шизофренией, ибо как можно не доверять самому себе;другие же считают это личной слабостью, а рассказывать о них окружающим многие считают занятием недостаточным.Какие признаки доказывают, что человек полон сомнений к самому себе:Это касается как принятия каких-то решений (даже не особенно важных и сложных) и просто собственных действий (когда человек сомневается, закрыл он двери или нет). Появляется подобная привычка из-за того, что человек слишком боится все испортить, а в собственных действиях он не уверен.Это касается как мыслей перед принятием решения, так и после того как оно уже принято. Если у человека постоянно роятся те или иные мысли правильности или не правильности, то это опять говорит о том, что он не доверяет себе или не уверен в полной мере.Конечно со стороны иногда виднее, но «сторона» может не знать некоторых важных нюансов и тонкостей, из-за чего ее суждения будут не объективны. Если же человек даже с учетом этого больше полагается на мнение других у него определено есть проблемы с доверием к себе.Когда человек не уверен в собственных действиях, он не любит наблюдения окружающих, ибо просто не хочет позориться. Таким людям просто не хватает уверенности в собственных действиях, и растет она из неверия к самому себе.Стремление все контролировать является своеобразной страховкой, ибо даже если собственные действия приведут к отрицательным последствиям, всегда будет «запасной план», которым можно будет воспользоваться.Человек, который априори себе не доверяет, будет постоянно критиковать собственные действия. То они не соответствуют ожиданиям, то можно было сделать больше и все в том же духе. Большинство людей знакомы с перечисленными ситуациями, но каждый реагирует на них по своему, что хуже, каждая из них показывает то, что человек не верит в себя и не доверяет собственным действиям, а это серьезная проблема, которая мешает развиваться и просто радоваться жизни. Что хуже, у некоторых она является настолько запущенной, что становиться причиной развития комплексов и даже психических расстройств, соответственно если человек замечает за собой нечто подобное, нужно менять как отношение к себе, так и отношение к окружающему миру.