. 97-летняя преступница обжалует приговор за участие в убийстве 10 тысяч человек
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97-летняя преступница обжалует приговор за участие в убийстве 10 тысяч человек

97-летняя преступница обжалует приговор за участие в убийстве 10 тысяч человекNYP: 97-летняя преступница обжалует обвинение в участии в убийстве более 10 тысяч человек

97-летняя нацистская преступница Ирмгард Фухнер, которую суд Германии осудил за соучастие в убийстве 10 505 человек, решила обжаловать свой приговор. Об этом пишет газета The New York Post.

Издание указывает, что в годы Второй мировой войны Фухнер была секретарем главы нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф, который функционировал с июня 1943 по апрель 1945 года в пригороде Данцига, ныне польского города Гданьска.

20 декабря суд в немецком городе Итцехо приговорил 97-летнюю женщину к двум годам условно. В среду, 28 декабря, суд сообщил, что Фухнер и ее адвокат подали апелляцию в Федеральный суд Германии.

Ранее сообщалось, что Фухнер совершила побег перед заседанием суда по делу о ее участии в истреблении 11,4 тысячи евреев, поляков и советских узников концлагерей.

В августе 2021 года в Германии суд предъявил обвинение 100-летнему мужчине, который работал охранником СС в концентрационном лагере на окраине Берлина. Ему вменяют соучастие в 3518 эпизодах убийств. Предполагается, что мужчина служил охранником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год в качестве рядового члена военного крыла нацистской партии. Пресс-секретарь городского суда Нойруппин Ирис ле Клер заявила, что процесс по этому делу начнется в октябре.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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