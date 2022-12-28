. Аксаков рассказал, зачем внедрять исламский банкинг в России

Исламский банкинг — это различные возможности получать доход от вложенных средств не через проценты, которые важны для людей с таким вероисповеданием. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 28 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в России должен начаться эксперимент по внедрению исламского банкинга, в котором будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

«Рассчитываем, что уже в январе — начале февраля закон будет принят и начнет работать», — отметил депутат.

Это позволит привлекать деньги на реализацию различных проектов, так как некоторые люди в силу своего вероисповедания и подхода к использованию финансовых инструментов категорически против того, чтобы им выплачивали процент по выделенным ресурсам. Законопроектом предлагаются другие возможности получения дохода, рассказал Аксаков.

Однако воспользоваться этим инструментом смогут представители любых вероисповеданий, подчеркнул парламентарий.



