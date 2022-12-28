. Александр Васильев рассказал о модных трендах 2023 года

Историк моды Александр Васильев рассказал, в чем лучше ходить в будущем году. Известно, что 2023-й – год черного водяного кролика. Историк моды отметил, в новогоднюю ночь не обязательно быть в черном наряде. Тем не менее этот цвет – беспроигрышный вариант для праздника. Это может быть, например, классическое платье и стильные аксессуары. «Нотки роскоши внесет благородный белый, но главное — правильно сочетать его оттенки в образе. Кроме того, есть бесконечное множество других оттенков, которые подойдут вам, но возьмите на заметку, что, например, блондинкам и голубоглазым дамам к лицу синие тона — а это тоже цвет стихии символа года», — сообщил критик. Александр рассказал, что главным цветом 2023 года стал бордовый. Можно подобрать бархатный наряд из плотной дорогой ткани этого оттенка. Для дам, которым нравится быть яркой и привлекать внимание, идеальное решение – красный и фиолетовый. А для тех, что планирует встречать Новый год в спокойной обстановке, подойдут светлые тона серого и розового. Что касается украшений, то Васильев рекомендует надеть в новогоднюю ночь те аксессуары, которые вы бережете для особенного случая. Будут уместны бриллианты и сверкающая бижутерия.Ведущий передачи «Модный приговор» отметил, что не обязательно отдавать предпочтение именно вечернему наряду. По его мнению, Новый год можно встретить и в свитере, если это будет домашний ужин с друзьями. «А если хотите добавить больше праздника, тогда смело готовьте одежду с пайетками, блестками, перьями и бахромой, которые украсят даже самый простой наряд. И дополните образ сияющим макияжем», — посоветовал модный критик. Васильев рассказал и о том, что будет модно в 2023 году. По его словам, сейчас возвращается в тренды то, что носили в прошлом. Это широкие плечи и контрастные цвета, «варенки», прозрачные ткани и сетка, накладные карманы на верхней одежде, джинсах, брюках и даже на сумках. В моде снова будут расцветка пье-де-пуль, плиссе, твидовые вещи и свитера с крупной вязкой «Оттенки розового цвета от пудрового бледного, женственного к более интенсивному цвету розового барби или даже фуксии — тренд. Сегодня розовый миксуют с разными оттенками и модный в этом сезоне бордо — один из них. Яркий пример — пуловер цвета фуксии в сочетании с брюками цвета бордо», — указал историк моды. Эксперт сообщил, что по-прежнему не выходят из моды сумочки-коробочки. А если они кажутся вам слишком маленькими, то стоит выбирать вместительные аксессуары. «Главный тренд зимы — сумка с мехом. Практически у всех брендов в новых коллекциях вы сможете найти такой аксессуар. Подберите удобный и вместительный шоппер, который станет must have для современной практичной женщины», — сказал Васильев в комментарии «СтарХиту».