. Алексей Ягудин жестко ответил отцу Трусовой

Фигурист Алексей Ягудин высмеял все претензии. Спортсмен ответил на претензии отца фигуристки Александры Трусовой. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смолчал на претензии отца Александры Трусовой, занявшей второе место на Олимпиаде. Отец фигуристки потребовал, чтобы Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой запретили комментировать выступления его дочери на Первом канале. По мнению Ягудина, подобное требование — нонсенс.«Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?» — выказался спортсмен о необоснованности претензий. Кроме того, он подчеркнул, что не позволит критиковать своего наставника — Татьяну Тарасову. «Я готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю», — приводит слова Ягудина издание Аrgumenti.ru.