. Американские аналитики предсказали ход войны России против НАТО

Аналитический центр RAND в США предсказал ход войны России против НАТО

Американский аналитический центр RAND Corporation проанализировал возможные варианты войны России против НАТО. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению аналитиков, украинский конфликт создал «уникальный набор обстоятельств» для «ограниченного нападения России на НАТО». Эксперты RAND Corporation рассмотрели четыре стратегии возможной войны.

