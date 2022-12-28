. Анна Нетребко шокировала своим заявлением

Оперная певица Анна Нетребко сделала неоднозначное заявление. Звезда оперы подвела итоги уходящего года и заявила, что довольна тем, как он прошел. Пока другие с ужасом наблюдают за развитием событий в мире и надеются на скорое завершение всех конфликтов, оперная дива находит поводы для радости. Ведь лично для неё 2022 год стал «очень хорошим», особенно в сравнении с предыдущим. «Должна сказать, что, несмотря на все ураганы, пронёсшиеся надо мной, этот год был очень хорошим! Он был лучше, чем предыдущий, оставивший неясность и предчувствие. Теперь предчувствия нет — есть ёлка и лестница», — считает Нетребко.Было очевидно, что подобная откровенность артистки обернется скандалом. Россиян возмутила позиция оперной дивы, которая в такой сложный момент для своей родной страны, зациклена исключительно на своей жизни. Впрочем, вряд ли Нетребко по-прежнему считает Россию своим домом. Последние несколько лет её семья живёт в Вене, где у певицы есть роскошные апартаменты. Весной этого года Нетребко публично отказалась приезжать с концертами в российские города. От своего прошлого она легко отказалась ради спасения заработка. Сразу после выхода скандального интервью певицы для издания Die Zeit, она смогла вернуться к работе на европейской сцене.