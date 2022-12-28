. Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой

Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Певица и ведущая Анна Семенович позавидовала беременной артистке. Ольга Орлова наслаждается последними неделями долгожданной беременности. Уже в феврале бывшая солистка группы «Блестящие» родит второго ребенка. В ожидании этого события Орлова каждый день общается с фанатами в Сети и делится каждой мелочью жизни будущей мамы. На днях Ольга рассказала, что к последнему триместру она набрала 12 лишних килограммов. Она ожидает, что к родам эта цифра увеличится в полтора раза. Помимо растущего живота у телезвезды на глазах увеличивается и размер бюста. На это первой обратила внимание подруга беременной знаменитости — Анна Семенович.
В Сеть попала личная переписка коллег по цеху, где Семенович делает комплимент пышногрудой Орловой. Певица пишет о том, что даже она не может похвастаться такими объемами. «Мась, тити больше, чем у меня!» — написала Анна подруге. Ольга же является опытной мамой, поэтому знает, что после кормления её большая грудь, скорее всего, «сдуется». «Жаль, что скоро это пройдет!», — грустно шутит Орлова. Несмотря на эти изменения, кстати, некоторые фанаты по-прежнему подозревают Орлову в ношении накладного живота. Они упорно отказываются верить, что Ольга решилась в 45 лет самостоятельно выносить и родить ребенка. Как известно, многие звезды пользуются услугами суррогатного материнства, чтобы не подвергать свой организм такому стрессу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото:
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Данила Козловский отсудил десятки миллионов
Данила Козловский отсудил десятки миллионов
Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя
В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкций
В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 28.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 28.12.2022 (30 фото)

Топ на сегодня

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Наталья Подольская вломилась в туалет Юлианны Карауловой
Наталья Подольская вломилась в туалет Юлианны Карауловой
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Еще по теме

Анна Семенович тайно вышла замуж
«Вперед, мои сексуальные кошечки», – в своем Instagram Анна Семенович раскрыла главные женские секреты
Анна Семенович взорвалась от вопроса о детях
Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами