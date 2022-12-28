. Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой

Певица и ведущая Анна Семенович позавидовала беременной артистке. Ольга Орлова наслаждается последними неделями долгожданной беременности. Уже в феврале бывшая солистка группы «Блестящие» родит второго ребенка. В ожидании этого события Орлова каждый день общается с фанатами в Сети и делится каждой мелочью жизни будущей мамы. На днях Ольга рассказала, что к последнему триместру она набрала 12 лишних килограммов. Она ожидает, что к родам эта цифра увеличится в полтора раза. Помимо растущего живота у телезвезды на глазах увеличивается и размер бюста. На это первой обратила внимание подруга беременной знаменитости — Анна Семенович.В Сеть попала личная переписка коллег по цеху, где Семенович делает комплимент пышногрудой Орловой. Певица пишет о том, что даже она не может похвастаться такими объемами. «Мась, тити больше, чем у меня!» — написала Анна подруге. Ольга же является опытной мамой, поэтому знает, что после кормления её большая грудь, скорее всего, «сдуется». «Жаль, что скоро это пройдет!», — грустно шутит Орлова. Несмотря на эти изменения, кстати, некоторые фанаты по-прежнему подозревают Орлову в ношении накладного живота. Они упорно отказываются верить, что Ольга решилась в 45 лет самостоятельно выносить и родить ребенка. Как известно, многие звезды пользуются услугами суррогатного материнства, чтобы не подвергать свой организм такому стрессу.