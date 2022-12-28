. Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина

Певица Анжелика Варум терпит своего мужа от безысходности. Новость о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин могут скоро оформить развод продолжает быть темой номер один в кулуарах шоу-бизнеса. Об этом начали говорить еще месяц назад. Якобы Варум устала от загулов Агутина, который не умеет держаться подальше от соблазнов в виде молодых красоток в своем окружении. Рустам Солцнев уверен, что кризис в браке звездной пары случился из-за измен Агутина. За 22 года семейной жизни Варум стерпела много выходок мужа, но в конце концов она решила отказаться от статуса жертвы. При этом она понимает, что муж по-настоящему любит только её одну, а всё остальное в его жизни — мимолетные интрижки.«Они вроде как разводятся с Анжеликой. Досталось ей очень сильно от него. Во-первых, она устала от его измен… Не знаю, как этот человек… Наверное, силы у него есть… Потому что, ребята, когда ты так сильно бухаешь, откуда вообще силы сексом заниматься», — цитирует Солнцева источник «ЭГ». Между прочим, на прошлой неделе Агутин впервые отреагировал на новости в СМИ о своем грядущем разводе. Он опроверг предположения о том, что его брак распался. Но, видимо, его заявление не было воспринято всерьез. Солнцев, например, считает, что это была лишь попытка супругов «держать хорошую мину при плохой игре». Стоит отметить, что Варум никогда не скрывала правду о неверности мужа. В одном из прошлых интервью она говорила об обидах на Агутина следующее: «Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит. Можно понять и простить или не делать этого — ваш выбор!».