. Беженцы с Украины смогут пройти бесплатное переобучение

Бесплатные программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования стали доступны также беженцам из Украины. Такое постановление Правительства от 19.12.2022 года № 2343 вступает в силу 28 декабря.

Напомним, что сейчас бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование могут получить безработные, зарегистрированные в центре занятости; сотрудники под риском увольнения; люди старше 50 лет и предпенсионеры; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и безработные мамы детей-дошкольников.

Кроме того, переучить за счет бюджета могут молодых людей до 35 лет, если они учатся на последних курсах вузов и колледжей, но работы по специальности для них нет, или они уже закончили обучение, но не смогли трудоустроиться в течение четырех и более месяцев. Последняя норма действует и в отношении тех, кто закончил военную службу.

Планируется, что в 2023 году порядка 138 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование, а в 2024 году — еще 104 тысячи человек.



