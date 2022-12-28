. Capcom забыла о существовании Microsoft Store с играми для Xbox в своем опросе





Подавляющее большинство поклонников игр Capcom используют Playstation и консоли Nintendo, это мало для кого является большим секретом. Тем не менее, Microsoft старается активно привлекать японских игроков к Xbox, и в следующем году от издательства Capcom на консолях Xbox One и Xbox Series X | S выйдет немало проектов:

Street Fighter 6 (Xbox Series X | S)EXOPRIMAL (Xbox One, Xbox Series X | S)RESIDENT EVIL 4 (Remake) (Xbox Series X | S)Monster Hunter Rise (Xbox One, Xbox Series X | S)

Сейчас известно только об одной анонсированной на будущий год игре Capcom, которая не появится на Xbox, но выйдет на Playstation — это MEGAMAN Battle Network Legacy Collection.

Но, похоже, цифровой магазин Microsoft Store не рассматривается со стороны Capcom в качестве того места, где можно покупать игры. Capcom запустили ежегодный опрос среди игроков (здесь), в котором, кроме прочих вопросов, спрашивается о местах, где игроки предпочитают приобретать проекты. В этом опросе сразу два места занимает Playstation Store, есть различные другие способы покупки игр, но Microsoft Store отсутствует. Таким образом, если игроки покупают проекты Capcom в Microsoft Store на Xbox, они могут выбрать только пункт «other».



