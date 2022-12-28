. ЧП: Убийцы убили семью включая младенца

Группа лиц ради наживы расправились с целой семьей и не пощадили даже младенца. В донецкой Макеевке произошло массовое убийство. Самому младшему из погибших был всего год. Что известно о страшной трагедии? 26 декабря в 21:15 по местному времени на территории одного из домовладений были обнаружены восемь трупов. Среди погибших четверо детей, от одного года до девяти лет. «Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия», — подтвердили в администрации. Годовалому ребенку выстрелили в упор в голову… Кому же могла насолить семья? По версии следствия, людей убили с целью наживы: со двора пропал автомобиль Skoda. В тот же день преступников арестовали. Ими оказались трое ранее судимые жители микрорайона Калининский. Задержанные признались, что совершили убийство из корыстных побуждений. Сейчас следователи допрашивают обвиняемых, чтобы понять, как они получили оружие, как узнали об имуществе погибших и как проникли на чужой участок. Злоумышленникам грозит высшая мера наказания. Как пояснили в ведомстве, правонарушение подпадает под санкции ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ — «Убийство двух и более лиц».