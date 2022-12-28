. Данила Козловский отсудил десятки миллионов
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Данила Козловский отсудил десятки миллионов

Данила Козловский отсудил десятки миллионов
Актер Данила Козловский выиграл суд у видео платформы. Актер и его компания «ДК Интертеймент» довели до конца судебные разбирательства с онлайн-кинотеатром Start. Причиной конфликта стал сериал «Карамора», который Данила создал специально для платформы. Обе стороны подписали мировое соглашение на определенных условиях.  Согласно документам, съемки восьмисерийного фильма о дореволюционной России обошлись платформе в 957,5 миллионов рублей. Изначально проект создавался для ТВ-3. Однако уже на полпути руководство канала сочло его слишком дорогим и отказалось от дальнейшего финансирования. Козловский жертвовать качеством не хотел. Он брал кредиты для досъемки.  Первый и единственный транш размером 97,5 миллионов Start перевел компании Козловского в декабре 2021 года. Оставалось еще 860. Тем не менее, второго транша в 125 миллионов в «ДК Интертеймент» вовремя не увидели. Согласно официальному комментарию, выплата суммы не состоялась «в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией» из-за событий в мире. Start планировал продать права на показ за рубежом, получив таким образом значительную часть прибыли. Переговоры пришлось остановить. 
Данилу этот аргумент не убедил, и в конце апреля его фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы. Разбирательства продолжались более полугода, задолженность росла из-за непереведенных платежей. Только на днях стороны пришли к мировому соглашению с уступками.  Исходя из документа, Start теперь должен выплатить Даниле не 860 миллионов долга, а 682,5. 300 миллионов должны поступить на счет «ДК Интертеймент» до 31 декабря 2022 года. Остальные 382,5 онлайн-кинотеатр обязан переводить в течение следующего года ежемесячными платежами — по 31 миллион 870 тысяч рублей. Еще 177,5 миллионов истцы решили не требовать с ответчика. Их «простили» за возврат всех прав на «Карамору» создателям. Вместе с тем, стороны подписали договор, согласно которому компания Данилы будет выплачивать Start 50% от доходов с демонстрации сериала на стриминговых площадках за границей. В свою очередь, платформа имеет право показывать фильм в России (на условиях исключительной лицензии) и странах СНГ.  В случае, если ответчик не нарушит все пункты соглашения, «ДК Интертеймент» не станет требовать и сумму неустойки размером 65,8 миллиона рублей, сообщает «СтарХит».  Этот судебный процесс стал не единственным для Данилы в уходящем году. С актера потребовали 800 тысяч рублей долга из-за задолженности по договору купли-продажи квартиры в центре Москвы. Козловский является обладателем апартаментов в ЖК «Современник».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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