. Доктор Мясников предостерег от приема одного препарата в новогоднюю ночь

Врач Мясников предостерег от приема парацетамола в новогоднюю ночь

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег россиян от приема одного препарата в новогоднюю ночь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что в новогоднюю ночь не следует принимать парацетамол, так как он несовместим с алкоголем. Доктор объяснил, что препарат в сочетании со спиртными напитками может оказывать сильное токсическое воздействие на печень, вплоть до отказа этого органа.

Кроме того, врач призвал россиян соблюдать умеренность при употреблении алкоголя в Новый год.

Ранее Мясников рассказал, помогут ли ферменты избежать изжоги и вздутия живота после новогоднего застолья. Специалист счел, что польза этих лекарственных средств сомнительна. В то же время он отметил, что вреда от приема ферментов не будет.

Перед этим Мясников развеял популярный миф о температуре. Телеведущий назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя принимать душ.