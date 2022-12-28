. Дом Никаса Сафронова обнесли, украв даже систему видеонаблюдения

Художник Никас Сафронов рассказал о грабеже. Никас несколько лет назад обзавелся недвижимостью в теплой стране. За рекламу жилищного комплекса ему подарили со скидкой квартиру в турецкой Аланье. После этого Сафронов решил купить для шести сыновей и брата еще семь квартир. На тот момент они обошлись художнику по 120 тысяч евро. Однако на продаже апартаментов Никас прогорел, получив только половину от потраченной суммы. Рынок недвижимости в Турции обвалился. На Сафронова обрушились и другие неприятности. «Вы не представляете, как я измучился с этими квартирами. Сначала там поселились какие-то бродяги. Просто вскрыли замки и жили там. Мы их с трудом выселили. Местная полиция никак не реагировала на мои жалобы. Пришлось дать денег этим бомжам, чтобы они забрали свое тряпье и съехали. Я уже молчу, что они разграбили наши квартиры», — пояснил Никас. Управдом тайком сдавал жилье известного россиянина туристам. Из-за всех этих проблем народный художник России, по его словам, буквально поседел. Он продал апартаменты, чем очень доволен. Тем не менее, у Сафронова остался недостроенный дом в турецком городе Махмутлар. С ним портретисту также приходится тяжело.На Никаса писали кляузу. Авторы жалобы утверждали, что он незаконно построил дом в зеленой зоне, где летают соколы. Сафронов решал проблему нестандартным путем. «Огромные деньги ушли на подарки местным чиновникам, чтобы нам разрешили строительство. Потом на нас написали еще одну жалобу, что мы затеяли строительство в районе, где гнездуются ласточки. Снова пришлось обивать чиновничьи пороги», — отметил Никас. Недавно художнику позвонили и заявили, что его обокрали. Это удивило портретиста. По его словам, в доме нечего брать, кроме строительных материалов. В Турцию прилетел Лука, сын Сафронова. Он выяснил, что преступники украли систему видеонаблюдения, которая и была установлена по требованию чиновников. Теперь ее нужно устанавливать снова. Пока системы нет, стройку продолжить нельзя. «Честно говоря, с учетом, как тут над нами мудруют, ничего уже и строить не хочется. Держусь только ради своих детей и Николая Николаевича Дроздова, которого обещал пригласить на новоселье. А так бы давно продал эту землю», — добавил Никас в беседе с «КП».