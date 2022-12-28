. Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями
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Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями

Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями
Телеведущая Елена Николаева, 25 декабря отметила 37 летие в кругу родных и друзей. Небольшая вечеринка прошла в одном из столичных заведений. Среди гостей можно было увидеть Михаила Шуфутинского и других селебрити. Муж именинницы Игорь Вдовин, а также его дочь от Анастасии Волочковой Ариадна весь вечер были рядом.
Снимками с мероприятия Елена поделилась в соцсети. Подписчики телеведущей оценили кадры и присоединились к поздравлениям.
«Лена, с днем рождения! Счастья, любви, успехов во всем»; «Такое ощущение, что побывали на свадьбе!»; «Елена, вы прекрасны! Цветите!»; «Боже, вы невероятная», — отметила публика.
К слову, год назад у Елены Николаевой и Игоря Вдовина родился сын Александер. Телеведущая, по своему признанию, готовилась к беременности, но не думала, что у них с Вдовиным все получится очень быстро.
«Слышала, как многие тщательно готовятся к этому событию, пьют витамины, проходят обследования. Мы же ничего не делали, и все произошло само собой. Мы с мужем узнали о беременности в мае, как раз были в поездке в Ереване», — откровенничала она со «СтарХитом».
Николаева очень быстро пришла в хорошую физическую форму после рождения малыша и сегодня может позволить себе носить наряды любого кроя. Впрочем, и в положении блондинку нельзя было назвать полной и неуклюжей.
«Не думала, что буду такой привлекательной во время беременности. Кожа, волосы стали просто волшебными! Наверное, мальчик, который у меня появится, хочет, чтобы мама была красивой. Мне очень нравится, что я худенькая, у меня появились скулы, подбородок стал острым. Честно говоря, боялась, что расплывусь вширь. Как-то была в поездке и говорила мужу: «Знаешь, мне так нравится беременность, давай еще одного малыша», — рассказывала Елена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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